校園疫情接連爆發！潘文忠親上火線釋疑

國內疫情在8月中好不容易趨緩，不料在北科附工因疫停課之後，今（6）日又爆發新北幼兒園群聚感染，連指揮中心指揮官陳時中都直言，對疫況感到擔憂。而教育部長潘文忠今日也出席指揮中心記者會，除了說明18歲以下國人接種疫苗事宜外，也針對校園防疫問題一一回應。
記者黃仁杰／台北報導
2021-09-06 18:03:24
對於未來可能有更多學校因疫停課，學生受教權是否可能受害？是否有補課等措施？潘文忠表示，在日前有學校確定停課後，教育部和地方教育局處便緊急了解學生需求，發現主要還是遠端教學設備缺乏，並已在前天送達200部平板電腦、400張SIM卡至桃園地方政府，讓學生學習得以持續，另外，以上學年為例，停課期間的遠端教學後，如果校方認為還有不足需要補充，可評估後進行後續規劃。
而有媒體指出，有接獲消息說教師稱因戴口罩上課頭會痛，所以沒有戴口罩，教育部是否掌握並如何處置？潘文忠則答，目前依據中央規定，教師只要進行實體教學就一定要配戴口罩，因此如果教師因生理等因素無法配合，那就要先休息，避免到校教學，這是中央一直強調的原則。
潘文忠表示，爆發疫情的幼兒園規模並不大，有42名學生和9位教職員工，陳時中補充，不過該員晚上還有安親班，因此請新北市府進行疫調匡列，「我們對於採檢的狀況是滿擔憂的，應採檢為75人、檢驗中為34人，但還有26人待採，有結果的人不多，但是陽性率非常的高，希望新北市盡快以家戶為單位進行疫調。」
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