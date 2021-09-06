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鍾欣凌拚金鐘！大方點評對手　自曝《婆婆》最大贏家

▲鍾欣凌自曝《婆婆》最大贏家。（圖／桂田文化藝術基金會提供）
▲鍾欣凌自曝《婆婆》最大贏家。（圖／桂田文化藝術基金會提供）

記者侯家瑜/台東報導

2021-09-06 18:33:25

藝人鍾欣凌雙料入圍第56屆金鐘獎，分別以《我的婆婆怎麼那麼可愛》和《超級總動員》入圍戲劇節目女主角獎和兒少節目主持人獎，她今（6）日與楊貴媚、嚴藝文出席實境節目《老少女奇遇記》探班記者會時，大方分享入圍心得和點評其他入圍者，同時透露自認為《我的婆婆怎麼那麼可愛》演員中的最大贏家。

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▲鍾欣凌（右1）與楊貴媚（右2)、嚴藝文(左1）出席實境節目《老少女奇遇記》探班記者會。（圖／桂田文化藝術基金會提供）
▲鍾欣凌（右1）與楊貴媚（右2)、嚴藝文(左1）出席實境節目《老少女奇遇記》探班記者會。（圖／桂田文化藝術基金會提供）
鍾欣凌曾獲得主持人獎以及2座女配角獎，至於是否有信心拿下第4座金鐘獎，她坦言很謝謝評審的照顧也期待拿獎，而看到很多新一輩的人都非常出色，還一一盤點其他入圍者：「孫淑媚會主持、會唱又會演，總是令人驚豔，小小年紀的孫可芳表現能如此穩定，真的很厲害，李維維一直就是漂漂亮亮的女生，而同樣從劇場出身的蔡嘉茵，身材跟我一樣胖胖的，好像看到我以前的樣子。」鍾欣凌最後還不忘笑說雖然客套話還是要講，不過仍私心希望自己最後能拿獎。

許多網友認為《我的婆婆怎麼那麼可愛》在這次金鐘獎有許多遺珠，鍾欣凌則希望大家不要這樣想，因爲每個人都還在表演的路上努力，人人都有機會，大家能把金鐘獎當成一個目標。鍾欣凌直言王少偉根本就是劇中的「內建角色」，在戲中表現相當自然，笑說張書偉還因為這部戲與女友玉兔在一起，簡直是賺到一位真愛，根本就是整部戲的大贏家，認為大家不用遺憾，因為他還很年輕，還有很多機會，能夠擁有這麼高的討論度，已經是一種肯定。

▲張書偉（左）、勇兔熱戀ING。（圖
▲張書偉（左）、勇兔熱戀ING。（圖 / 林筳諭臉書）
鍾欣凌表示《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季有望在明年播出：「電影版預計今年12月開拍，第二季明年應該會上映，因為疫情干擾，所以許多劇組還是會先選擇把舊戲拍完，新戲則都還在觀望。」她也透露第二季應該還會是原班人馬：「大家都已經有革命情感，有一家人的感覺。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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