野球名人房／精采快問快答！曹竣崵父子差點鬧家庭革命？
本周《野球名人房》推出全新企劃！特別安排曹竣崵與他的公子曹祐齊來一場「默契大考驗」，用精采的快問快答來測驗一下他們父子倆的感情有多好，不過還沒開始「考試」，兩人的鬥嘴就已經逗得全場哈哈大笑，曹大帥對祐齊說：「如果答得不好，就讓你自己搭車回去」，但祐齊馬上不甘示弱的回應老爸說：「是你不了解我，還要我坐車回去」？最後曹竣崵開大絕招回嗆：「是你沒有回答好」。雖然是父子，但他們的互動就像是感情很好的朋友。
運動中心/綜合報導
2021-09-06 20:00:06
這場精采的快問快答開始之後，全場仍然是笑聲不斷，其中有一題問到：「爸爸最欣賞的女明星是誰」，這個問題讓這對父子檔傷透腦筋，最後曹大帥死馬當活馬醫，回答他的老婆傅姿伶，而這麼剛好曹祐齊也「猜」到答案是媽媽，就這樣在驚天駭浪之中矇對這一題，也躲過一場「家庭革命」。
但你以為他們父子倆可以就這樣「安全下莊」嗎？答案是不可能！當問到祐齊的爸爸和媽媽身高加起來幾公分？曹竣崵算了很久是359，但祐齊這邊是寫360，原來是兩人對傅姿伶的身高有認知上的差距，根據網路上的資料，傅姿伶的身高是175公分，但曹大帥硬是給人家少算一公分，看到爸爸答錯，身為兒子的祐齊還在幸災樂禍，看來這場「家庭革命」還是無法避免。
除了快問快答之外，當然也少不了曹竣崵父子在節目中掀起的「嘴砲大戰」，想知道曹竣崵和曹祐齊平時的相處模式嗎？9/6（一）晚上十點鐘，記得要準時收聽收看這一集的《野球名人房》。（編輯：吳忠育）