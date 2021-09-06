張維洲遭影射嗆警　謝長廷：若提出證據願下跪道歉

退休警察「條子鴿」在臉書發文表示，過去攔查到時任行政院長、現任駐日大使謝長廷的兒子張維洲（原名謝維洲）闖紅燈，遭嗆「你知道我爸是誰嗎？」，後來開了罰單，但卻被副分局長關切痛罵，還遭記2支申誡，引發討論；對此，張維洲澄清是假消息，謝長廷今（6）日下午也透過臉書表示，呼籲「條子鴿」只要提出證據，能證明因為開張維洲罰單而遭人施壓，自己願意代張維洲下跪道歉。

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謝長廷表示，今天忙完公務，看到媒體刊登張維洲的否認聲明，傷感不己。他說，張維洲被自己收養30年，最後斷絕父子關係，直接原因是張沉迷運動彩券，碰觸自己的紅缐，還有一個原因是自己到日本任職，沒有能力再監督或保護張，而張的個性也沒有辦法保護自己，恐怕會連累許多親友。

謝長廷說，這次條子鴿造謠張維洲耍特權並沒有直接攻擊到自己，文末也只是暗示「日本的謝先生」，希望自己對號入座。謝說，他本來可以輕鬆甩鍋說已斷父子關係，張維洲已經不姓謝，自己要去面對處理。但難得父親節還收到張的祝福，張也説自己最近過著平靜的日子，領薪水依協議還債，老闆同仁也給予肯定，自己想不通「條子鴿」要摧毀一個年輕人努力站起來的生機。

謝長廷說，他知道張維洲性格軟弱，雖有不少缺點，但絕對不是那種會説「你知道我爸爸是誰」的人，認識的人都知道，所以朋友也紛紛抱不平。這明顯是假消息，台灣政治複雜，這種排山倒海的抹黑危機顯然不是張自己能夠處理。

謝長廷說，他看過野生動物的影片，成鹿為了保護小鹿，有時候自己會跑去讓惡狼或獅子追，雖然冒險，但考慮後他還是決定再伸出手扶張維洲一把。他願主動上勾，面對所謂「條子鴿」。

謝長廷呼籲「條子鴿」，現身說出姓名，在台北市擔任警察的時間？被申誡的理由？謝也表示，自己94年2月到95年1月擔任行政院長，那時「條子鴿」在哪單位擔任警察？

謝長廷也說，「條子鴿」只要提出證據，能證明因為開張維洲罰單而有人施壓，並受申誡的事實，那麼謝願意代張維洲下跪道歉，並拍照給「條子鴿」將來選舉使用，如「條子鴿」提不出証據也應該有道德勇氣向台灣社會道歉，因爲造謠中傷浪費社會資源，造成不良影響。

謝長廷說，「條子鴿」在臉書問他「是否收到你深深的思念？」，他在此敬答，自己從來沒有收到寄來的申誡書。謝也給「條子鴿」建議，受過申誡就應低調反省改過，不應造謠想把它變成英雄而沽名釣譽，並公然羞辱警界，另外，共產黨的錢不要拿，「條子鴿」知道在説什麼，有事衝自己來，請放張維洲一條生路。