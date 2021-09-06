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改選倒數19天！江啟臣赴花蓮固樁　臧幼俠陪同拜會市議員

▲國民黨主席江啟臣赴花蓮市議會爭取支持。（資料照／記者陳明安攝，2021.04.19）
▲國民黨主席江啟臣赴花蓮市議會爭取支持。（資料照／記者陳明安攝，2021.04.19）

記者羅婉庭／台北報導

2021-09-06 19:10:29｜2021-09-06 19:30:13

國民黨主席江啟臣6日與黃復興黨部主委臧幼俠一同前往花蓮，拜會花蓮縣議員、花蓮縣黨部幹部，感謝他們過去配合黨中央推動黨務、議題攻防，也拜託他們在黨主席選舉上給予支持。

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江啟臣在會中感謝花蓮市議員，在過去一年半來配合黨中央黨務推動，以及防疫、紓困、反萊豬議題上同步為民發聲，展現藍營團結，也希望在1218公投日，號召民眾投下對蔡政府的不信任票，以選票對抗政府錯誤決策。

結束議會拜會後，國民黨團總召謝國榮、議長張峻等人陪同江啟臣前往勝安宮參拜祈福。江啟臣表示，過去幾個月以來，他到花蓮很多次，平時也與議會代表、黨部維持聯繫，今天以老朋友心情來花蓮，報告最近黨務、未來規劃等，盼未來繼續一起努力。

在此之前，江啟臣出發花蓮、在台北車站受訪時指出，現在黨中央不只是要領導，更要服務，地方政府、議會有任何的需要，都是黨中央要服務的重點，他也會聽大家的意見，再調整改進。

他也於下午透過臉書發表政見，主張加強黨內民主機制，鞏固基層選票。5項政見包含建立「提案參與平臺」、邀請10位黨員預約制旁聽中常會、建立黨務評鑑機制、黨主席定期工作報告、黨工代表出席中常會等5項政策，顯見江啟臣集中拉攏基層黨員，與競爭對手朱立倫主張的「領導力」做出強烈區別性。

▲江啟臣赴花蓮勝安宮參拜（圖／江啟臣辦公室提供）
▲花蓮市議員陪同江啟臣赴花蓮勝安宮參拜（圖／江啟臣辦公室提供）
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