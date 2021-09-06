街舞最高盛事！微笑女神哈妹性感奪冠　代表台灣前進決賽

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Red Bull Dance Your Style顧名思義就是要舞者以舞蹈展現出個人風格，不分舞風對尬，只求嗨翻全場。今年以前所未有的華麗陣容，展開無差別舞風大亂鬥，冠軍戰由微笑女神Chrissy Chou （哈妹）對尬上屆冠軍Maya Chou，兩人均以完美律動詮釋大眾耳熟能詳的流行歌，最終由Chrissy Chou （哈妹）以極具魅力的肢體動作辣翻全場，奪下冠軍。隸屬於Lit n posh 、Marvelous 4及Ragga Flu舞團的Chrissy Chou （哈妹），曾拿下國內外許多賽事的冠軍，包含2015年SDK總決賽Waacking冠軍、2016年Street Star Waacking冠軍、2017年OSN Osaka Waacking 冠軍、Waacking Summit 1 on 1冠軍等。
DJ Afuro Georgey在現場挑選時下流行音樂出題，前奏一下，觀眾就跟著音樂搖擺身體甚至尖叫，這也考驗舞者對於主流音樂掌控性及反應。曾在《這！就是街舞》比賽中奪下亞軍、首次參賽的ED田一德偷偷分享自己昨晚還先上網研究過往賽事，但一到現場就放鬆心情，「對我來說，不管是主流的或是非主流的音樂，來什麼我就跳什麼。我就盡力展現我自己，Be myself，好玩、做自己最重要。」也提到「只要我人在台灣，下次如果還有Dance Your Style比賽，一定會再來參加！」。
來現場當觀眾的異鄉人則表示自己每回投票都是選擇障礙，「每位老師都太精彩了，尤其最後冠亞軍之戰由Maya老師對上哈妹老師，越是接近的風格就越難選！但對我來說，最後就是看渲染力，看誰能真正打中我的心。」不像大多數的街舞比賽，Red Bull Dance Your Style最好玩的地方是由現場觀眾決定最後贏家，也因此會更強調現場娛樂性與表演技巧，只要舞者表演夠炸、能跟著音樂牽動全場氛圍，就能脫穎而出。
第二屆Red Bull Dance Your Style台灣大賽，集結16位全台灣各類型舞風的頂尖舞者，他們擁有豐富的國內外參賽及得獎經驗，其中包含台灣Waacking界的傳奇姐妹－上屆Dance Your Style台灣冠軍Maya Chou及曾代表台灣獲得日本OSN Osaka Waacking冠軍Chrissy Chou （哈妹）、曾帶領IP Lockers於中國《舞力覺醒》節目獲得冠軍的YaoBai（囂張）、第一屆《這！就是街舞》亞軍的Popping ED、曾在《HHI TAIWAN ALL STYLE 2 ON 2》競賽摘下冠軍寶座的Battle 屆大魔王以及曾在WOD台灣賽獲得Upper組冠軍的頂尖House舞者Yin（小穎）等舞者，此番華麗的對戰陣容也讓現場票券一開放索票即刻秒殺。