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菲律賓確診飆新高　馬尼拉率先試行小範圍封鎖

▲雖確診數攀升，大馬尼拉地區8日起將鬆綁全境管制，率先試行小範圍封鎖措施。圖為馬尼拉國際機場。（圖／美聯社／達志影像）
▲雖確診數攀升，大馬尼拉地區8日起將鬆綁全境管制，率先試行小範圍封鎖措施。圖為馬尼拉國際機場。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-07 07:05:12

（中央社記者陳妍君馬尼拉6日專電）馬尼拉都會區封城管制一個月，但菲律賓全國確診飆新高，今天增加2萬2415例COVID-19病例。雖確診數攀升，大馬尼拉地區8日起將鬆綁全境管制，率先試行小範圍封鎖措施。

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Delta變異株肆虐下，菲律賓今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診數又創疫情爆發以來新紀錄，另有103人不治，累計確診病例達210萬3331例、3萬4337人病逝。

雖然全國單日確診病例屢創新高，菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）今天宣布，馬尼拉都會區8日起將進一步放寬抗疫管制，實施一般社區隔離（GCQ）措施。

在GCQ管制下，大馬尼拉地區將率先全國試行小範圍粒狀封鎖（granular lockdown），即不再全境封城，只在疫情嚴峻的街道、社區或村里進行管制，禁止民眾外出活動，以降低封鎖措施對經濟的衝擊。

大馬尼拉地區8月6日起實施最嚴格的強化社區隔離（ECQ）封城措施，除銀行、餐廳、超市等基本服務外，其他店家暫停營業，餐廳也僅提供外送、外帶服務。封城2週後，8月21日起小幅鬆綁管制，但餐廳仍禁止內用，公園限制民眾活動時間，禁止宗教集會，並維持8小時宵禁。

馬尼拉都會區是菲律賓商業活動中心，人口達1300萬。隨著封城管制延長，菲國經濟大受衝擊。

菲律賓社會經濟規劃部長蔡榮富（Karl Kendrick Chua）8月初預估，大馬尼拉地區兩週ECQ將影響「逾60萬勞工，（預計）增加25萬貧困人口」，導致每週約1500億披索（約新台幣830億元）的產量損失。

不過，馬尼拉都會區自去年3月起多次封城，不少民眾出現防疫疲乏。菲律賓衛生部今天宣布，大馬尼拉地區所有城市近日都驗出Delta變異株，加上醫院占床率逾7成，除了占床率和疫情風險較低的馬尼拉市外，其他16個城市都處於最嚴峻的疫情警報。

另外，菲律賓今天通報新增279例Delta變異株確診，累計確診數增加到2068例。

菲國獨立研究團隊OCTA成員、數學研究所教授大衛（Guido David）今天接受ABS-CBN新聞台訪問時，表達小範圍粒狀封鎖下，馬尼拉都會區疫情可能失控的憂心。

大衛說，如果確診病例集中在小部分地區，粒狀封鎖可能有效。「舉例來說，如果只有40%巴朗蓋（barangay，菲國基層行政區，相當於村或里）出現新病例，你可以實施粒狀封鎖，這也許會奏效」。

他表示，但大馬尼拉地區已處於COVID-19社區傳播，過去不曾看到疫情大範圍傳播下，粒狀封鎖得以奏效的例子。

大衛說，過去經驗看來，粒狀封鎖在馬尼拉都會區很可能不奏效，屆時「疫情可能超出我們掌控，且會比現在糟得多」。（編輯：韋樞）1100906

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