蘇偉碩反萊豬恐被判3年徒刑 林為洲：我應以同罪論處
高雄精神科醫師蘇偉碩過去研究證實萊克多巴胺對人體有害，並透過座談會提醒國人，去年12月被警方要求到案說明，時隔8個月後，又收到高雄地檢署傳票。對此，反萊豬公投領銜人、國民黨立委林為洲6日表示，他應以同罪論處。
記者羅婉庭／台北報導
2021-09-06 20:51:09｜2021-09-06 20:57:52
林為洲晚間於臉書發文指出，去年8月28日，總統蔡英文無預警召開記者會，一紙行政命令宣布從今年1月開放含萊克多巴胺的美豬進口，輿論譁然，人民健康頓時成為執政黨交換外交利益的籌碼。在野黨齊聲撻伐，民意排山倒海而來的責難，執政黨都無動於衷，執意蠻幹。
林為洲指出，眼見萊豬對人民身體的危害，蘇偉碩沒有置身事外，從去年起即舉辦多起座談會，將事實訴諸大眾，但卻遭警方以造謠要求到案說明。不料，即使疫情讓人民苦難，執政黨也沒忘趁勢算帳，一紙傳票，告發蘇偉碩違反食安法46條，最高可處3年以下有期徒刑。政府的突襲讓人民知道，即便國家因疫情深陷泥淖，他們卻把疫情當掩護，以打擊異己為要務。
他強調，作為萊豬公投案的領銜人，守護民眾的健康我責無旁貸，若今天蘇偉碩的罪責是以吹哨者之言捍衛人民不受萊豬荼毒，「那我應以同罪論處」。某些人也許認為，公投案的延後給予了執政黨喘息空間，但人民絕不會因時間的延宕，就淡忘反萊豬的決心。