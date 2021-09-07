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新加坡社區案例激增　當局加強檢測籲減少社交

▲新加坡過去一週社區案例倍增至逾1200例，為防止疫情進一步擴大，衛生部表示，將進行更廣泛的檢測，並呼籲民眾減少非必要的社交活動，建議每天只參與一場社交活動。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡過去一週社區案例倍增至逾1200例，為防止疫情進一步擴大，衛生部表示，將進行更廣泛的檢測，並呼籲民眾減少非必要的社交活動，建議每天只參與一場社交活動。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-07 07:18:52

（中央社記者侯姿瑩新加坡6日專電）新加坡過去一週社區案例倍增至逾1200例，為防止疫情進一步擴大，衛生部今天表示，將進行更廣泛的檢測，並呼籲民眾減少非必要的社交活動，建議每天只參與一場社交活動。

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在Delta變異株肆虐下，新加坡連續14天新增本土案例都超過百起，包含今天在內有3天甚至超過200例。衛生部今天表示，初步確認新增235起本土案例，另有6起境外移入。星國至今累計6萬8901人確診，目前病故人數維持55人。

衛生部指出，8月30日至9月5日期間新增超過1200起社區案例，比前一週多了一倍左右，其中包括公車轉運站、商場及醫院都出現大型感染群，這些案例大多因為人們社交互動或在工作場所的互動而確診。

若目前情況持續下去，衛生部表示，未來每週確診案例數恐倍增，可能會出現更多嚴重案例，因此必須採取行動以防病例快速上升，並爭取時間讓更多尚未接種疫苗者儘速接種，以及讓60歲及以上的年長者接種追加劑。

新加坡跨部會抗疫工作小組上週宣布，將為60歲及以上的年長者、養老機構住戶等風險較高族群追加接種第3劑疫苗。

工作小組聯合領導人之一、財政部長黃循財今天接受當地媒體訪問時表示，預計2週內發出邀請民眾接種追加劑的簡訊；當局也在探討是否應讓年輕成人接種追加劑，以獲得更好的保護、遏止病毒傳播。

星媒報導，黃循財表示，目前令人擔心的是病毒傳播的速度。新加坡目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19）傳染率超過1，若情況持續，新增病例可能在2星期後達1000起，或在一個月後達到2000起。

為減緩病毒傳播率，新加坡將實施更廣泛的檢測，包括高風險行業員工強制接受快速檢測的頻率13日起從每2週一次縮短至每週一次，以利更快速偵測、圍堵病例。

衛生部表示，目前需要定期進行快速檢測的員工包括餐飲業、美容護理服務業，以及健身房的員工。未來將擴及至零售商場員工、超市員工、送貨員、餐點外送員、計程車司機及公共交通前線人員等。

作為加強定期檢測的一部分，衛生部指出，政府將發放快篩劑給企業，每位員工有8個試劑組，可在2個月內每週自行檢測一次。

另外，衛生部強烈鼓勵所有民眾在未來2週應減少非必要社交聚會，特別是年長者或與年長者同住者。民眾應盡量縮小社交圈，每天只參加一場社交聚會；不論是否已接種疫苗，都應定期使用快篩劑進行自我檢測。

人口約570萬的新加坡自去年底啟動全國COVID-19疫苗接種計畫，據衛生部統計，截至4日，星國81%人口已完成疫苗接種，83%接種至少一劑。（編輯：韋樞）1100906

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