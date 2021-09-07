莎莎「轉念祕招」激勵人心　洗澡被偷看靠催眠克服心魔　

38歲的藝人莎莎近來在節目《WTO姐妹會》上與各國人談論「罩門」，她自信表示：「遇到害怕的時候，就該勇敢面對它，真的過不去，再找專家或醫師幫忙。」同時和大家分享自己的「轉念祕招」，希望大家能透過改變心態來對抗恐懼。

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莎莎表示如果洗澡遇到沒熱水時，我會假裝自己在游泳池：「游泳池有時候也是冷水，就讓自己洗一洗趕快出去就好。」一旁的郭彥均認為莎莎想法「很正面」，隨即追問：「如果是有人偷看妳洗澡，或是妳在家裡看到鬼的時候呢？」聽到這無厘頭的問題，莎莎笑說：「洗澡被偷看就假裝是在拍A片，但家裡看到鬼的話，我會再往前看清楚一點！」

▲郭彥均（右）認為莎莎（左）的想法很正面。（圖／八大提供）

另外，許多新住民表示來台灣後，最害怕地震之外，還有無所不在的蟑螂，其中來自美國的左右，就開玩笑形容台灣的蟑螂非常「沒禮貌」，因為美國蟑螂不會爬到人身上，但是來到台灣後，卻遇到多次被蟑螂襲擊的經驗，他苦笑表示：「有一次騎自行車，蟑螂飛到我的腿上，害我嚇得跌倒，但最丟臉的是被旁邊一群阿嬤們看到。另一次則是在我家陽台，突然有一隻蟑螂飛到我的臉上就算了，後來還跑到我的衣服裡，我只好請牠出來。」

莎莎聽完後則認為可以把蟑螂想像成其他東西，或許就能暫時克服：「如果我遇到蟑螂停在我身上，我會假裝是蝴蝶趕快拍掉，你就想像如果是蝴蝶停在身上，你會生氣嗎？反而代表你是很漂亮的花喔！」