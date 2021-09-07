《全明星觀察中》揪7位來賓同居14天　收視高點是「她」

實境節目《全明星觀察中》5日播出第一集收視亮眼！節目特地邀請江宏傑、小春、林敬倫、吳思賢、黃沐妍、大元及粿粿，遠赴湖西村進行同居生活，14天24小時不停機，讓大家一探明星們的生活全紀錄。其中首播收視最高點1.68，落在大元入住後，先是關心自己最在乎的廁所，隨後又發現房內有個小溜滑梯，大讚製作單位精心準備的房間十分舒適。





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▲大元成為收視最高點。（圖／台視提供）

× ▲大元成為收視最高點。（圖／台視提供）

7位來賓紛紛到民宿報到，並抽房間鑰匙入住自己未來14天的落腳處，愛家的江宏傑安定好行囊後，馬上透過視訊和孩子們報平安，而林敬倫則是騎著檔車帥氣現身，大元除了行李之外，還帶了「盆栽寶寶們」一同入住。吳思賢將keyboard帶來，清嗓後馬上高歌一曲，美妙的歌聲替同居生活增添幾分浪漫，而江宏傑也不遑多讓，拿起房內的吉他練習，接著便舉起熟悉的桌球拍開始自主訓練，黃沐妍則是抽到在民宿外的露營車，特地揹了20幾公斤的啞鈴，想著要好好運動。

▲江宏傑拿起房內的吉他練習。（圖／台視提供）

× ▲江宏傑拿起房內的吉他練習。（圖／台視提供）

同居成員紛紛入住後，大家聚集在餐桌相見歡並享用晚餐，小春想藉由這14天，完成自己想做的事，也已經排好每日的代辦事項，還透露希望能做出一首好歌。林敬倫則是希望把這14天發生的事情畫成四格漫畫，好好放鬆，而大元也透露有很多事想做，坦言很期待重回女團時的宿舍生活。

黃沐妍坦言一開始很緊張，因為原本就和大家沒有那麼熟識，但經過一連串的談天說地後，就漸漸卸下心防，也願意擔任康樂股長的角色。粿粿則是發揮球隊經理的本能，自告奮勇協助大家訂定生活公約，並身兼財務長。

▲粿粿協助大家訂定生活公約。（圖／台視提供）