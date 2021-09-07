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剛贈台40萬劑AZ疫苗　波蘭外長：台灣是中國的一部分

▲根據外媒報導，波蘭外交部部長在該國贈台40萬劑疫苗後，重申波蘭遵守一中原則。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據外媒報導，波蘭外交部部長在該國贈台40萬劑疫苗後，重申波蘭遵守一中原則。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-07 07:00:32

波蘭政府捐贈台灣的40萬劑阿斯特捷利康苗(Astra Zeneca，AZ)，已於5日清晨運抵台灣，波蘭外交部4日還特地就此事在推特上發文，使用「Taiwan」稱呼我國，並且加上了中華民國國旗，但該則推文後來消失，被猜測是否遭北京施壓。不只如此，有外媒報導聲稱，波蘭外交部部長茲比格涅夫‧拉烏(Zbigniew Rau)6日在立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)表示，波蘭不承認台灣獨立，台灣是中國的一部分。

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根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，拉烏週一在維爾紐斯表示，波蘭的立場很明確，承認一個中國政策，即承認台灣是中國的一部分。

拉烏並指出，台灣駐波蘭「代表處」不具外交性質，而是經濟和文化性質的辦事處。

在這之前，位於波羅的海的國家立陶宛，才因允許台灣在該國開設代表處，2國關係惡化，演變為互相召回大使。中國外交部表示，立陶宛此舉公然違背2國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整，中國對此堅決反對。

而在立陶宛媒體《立陶宛晨報》(Lietuvos Rytas)6日的報導中，則提到拉烏5日與立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯(Gabrielius Landsbergis)會面後，發表聯合聲明，被問到中國與台灣相關問題時，2位部長的立場略有不同；在拉烏看來，波蘭的立場很明確，即台灣是中國的一部分，所以其在波蘭的代表處不具備與大使館相同的外交地位。不過，波蘭也承認，過去9年與中國在經貿方面的「16+1」合作，成效似乎不太符合預期。

中國-中東歐國家領袖峰會始於2012年，原稱16+1合作機制，成員包括波蘭、捷克、匈牙利、斯洛維尼亞等國以東的中東歐國家，2019年4月希臘加入後改稱17+1合作機制，但立陶宛已在今年5月宣布退出。

▲根據立國媒體，拉烏是在與立陶宛外長會面時，被問到有關北約及兩岸議題時，做出有關表述。（圖／翻攝自立陶宛晨報官網）
▲根據立國媒體，拉烏是在與立陶宛外長會面時，被問到有關北約及兩岸議題時，做出有關表述。（圖／翻攝自立陶宛晨報官網）
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