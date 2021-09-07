聯亞打第3劑抗體勝BNT、莫德納、高端　將申請EUA重審

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聯亞生技表示，在50位（年齡為18-64歲）第一期試驗受試者在接種二劑的八到十個月後，再接受第三劑UB-612疫苗施打，免疫反應初步結果顯示，施打第三劑UB-612疫苗高劑量（100 mcg）後14天，對武漢原生型病毒株（wild-type virus, WT）的中和抗體之幾何平均效價（Geometric Mean Titer, GMT）值達4,018 ，比接種二劑後14天的平均效價增加了37倍，血清陽轉率（seroconversion rate）均達100%。
聯亞生技表示，在疫苗安全性與耐受性方面，接種後至今共計255至316日，所有受試者均未出現嚴重不良反應。
聯亞生技指出，受試者在施打第三劑高劑量組UB-612疫苗後14天，對Delta變異株的中和抗體之幾何平均效價值達2,358，遠優於其他疫苗已公布第三劑針對Delta變異株所誘導之中和抗體效價，包含輝瑞/BioNTech、莫德納及高端疫苗對Delta變異株之中和抗體力價分別為1,321、1,268及395。
聯亞生技也宣布，將在本週向食藥署提出二期臨床試驗計劃書變更，可望盡速得到食藥署核准變更的回覆，讓所有二期臨床試驗的受試者能接種第三劑來提升免疫效果，近期提送新數據至食藥署申請EUA再審，期望能獲得EUA，盡早協助國人提升抵抗Delta變異株防疫力，並加入全球防疫，降低Delta變異株的全球威脅。
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