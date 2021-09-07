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楊貴媚「第3個願望」惹淚　慶生會突哽咽：開始懂得感恩

▲楊貴媚（中）親曝每年心中的願望，右為鍾欣凌，左為嚴藝文。（圖／桂田文化藝術基金會提供）
▲楊貴媚（中）親曝每年心中的願望，右為鍾欣凌，左為嚴藝文。（圖／桂田文化藝術基金會提供）

記者侯家瑜/台東報導

2021-09-07 11:58:22｜2021-09-07 12:32:58

藝人楊貴媚擔任實境節目《老少女奇遇記》總製作人，找來閨密鍾欣凌與嚴藝文，一同跨界主持。近來劇組帶著大家一起前往台東錄影，而拍攝期間、昨（6）日正巧遇到楊貴媚62歲生日製作團隊除了暖心地送上精緻心型蛋糕，還特地找來她在圈內的好友獻上祝福，設置投影公開播放，包含導演李安和藝人施名帥、胡宇崴和范少勳等，都驚喜替楊貴媚慶生。另外，楊貴媚也坦言每年藏在心底的第3個願望都一樣，就是希望媽媽可以站起來走路。

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楊貴媚表示自從媽媽生病後，就開始懂得感恩，透露80多歲的她雖然目前還有意識，但無法清楚用言語表達，也沒有行動能力，所以很需要別人的幫忙。而孝順的楊貴媚，平時會開車載媽媽去兜風、曬太陽，讓她多看看這個世界，此舉起初還被別人反對：「他們都說為什麼要帶妳媽出去？這樣不會危險嗎？我說坐在車上沒有關係，我把車窗打開，帶她去做一些其他的事情。」

▲楊貴媚表示自從媽媽生病後，就開始懂得感恩。（圖／桂田文化藝術基金會提供）
▲楊貴媚表示自從媽媽生病後，就開始懂得感恩。（圖／桂田文化藝術基金會提供）
楊貴媚笑說自己有點年紀，希望這次能透過《老少女奇遇記》走出戶外，發現社會的其他面相：「渡假的同時還可以順便偷懶一下，也能接收到很多力量，離開台北走到鄉鎮後，可以發現大家原本都沒有注意到的人事物，那些都令人非常感動。」楊貴媚在疫情前就曾到過台南、高雄出過外景，她大讚當地的年輕人，很努力地替自己的家鄉付出貢獻，也透露很難想像能在拍攝節目的期間，交到許多不樣的朋友。

▲楊貴媚希望這次能透過《老少女奇遇記》走出戶外。（圖／桂田文化藝術基金會提供）
▲楊貴媚希望這次能透過《老少女奇遇記》走出戶外。（圖／桂田文化藝術基金會提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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