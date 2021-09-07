張鈞甯自稱中國人　周春米籲：文化部國家隊應加速建置

我國女星張鈞甯因論文提及「我國」兩字，遭中國網友指為台獨，張6日隨即在社群發表聲明指出，自己「無台獨立場」，還強調「一直堅定地認同自己的中國人身份」，引起我國網友譁然；民進黨立委周春米表示，不必急著責怪藝人，重點是台灣如何透過這次機會，奪回在華語文化以及娛樂市場的話語權，她也呼籲，文化部國家隊要加速建置。

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張鈞甯被指台獨後，發文表示自己「一直堅定地認同自己的中國人身份」，引起論戰。周春米對此表示，數月前良好棉花發展協會抵制新疆棉風波延燒，張鈞甯身為愛迪達代言人於第一時間切割，宣布退出代言人行列，當時被質疑忽視人權，盲目傾中的行為，讓不少台灣粉絲錯愕和失望。

周春米接著說，最近張鈞甯卻又因為碩士論文遭中國網友翻出使用「我國」和「中華民國計年」，甚至連上節目說「台灣不能輸」的言論，遭中國網友指稱是台獨。這一次她也毅然決然端出台獨切割刀 ，在新戲遭到除名下，以及眾多前車之鑑，迅速發表聲明「她一直堅定認同自己中國人的身分」。

周春米說，「那請問下次呢？」，有人戲稱「人的一生有5個歷程：生、老、病、死、辱華」，大家不必急著責怪這些藝人，而是台灣如何透過這次機會，奪回在華語文化以及娛樂市場的話語權。

周春米強調，中國近期頻頻針對台港澳地區藝人進行嚴格審查，藝人朋友們都是人人自危，誰都不知道小粉紅哪天會將自己貼上辱華的標籤，讓多年的辛苦耕耘化為烏有。先前她在新疆棉事件時就呼籲文化部，務必加速全面規劃建置「台灣隊」，拿出好的對策。

周春米重申，希望文化部能夠抓準這個機會，吸引藝文表演工作者返台發展。除了提升台灣於華語文市場的話語權外，也讓藝人朋友們不再深陷辱華的壓力中。

民進黨立委陳亭妃也說，相信張鈞甯不是第一個，更不會是最後一個，不管舔中共舔的是否用力，只要是來自台灣的藝人，就有可能被指控為台獨人士。

陳亭妃說，在中國，政治歸政治、演藝歸演藝是完全不存在的，只要是有想到中國發展賺人民幣的，就必須向中共投誠，表達自己政治正確的主張，這是誰都無法避免的，縱使歌唱能力再好、主持功力再棒，在中國他們重視的永遠都是國籍認同，而非自身能力。

陳亭妃表示，無法改變他人的國籍認同，但還在這塊島嶼上努力的人可以靠自己的力量，讓國家越來越強，才能確保我們下一代不必再向人民幣所屈服。