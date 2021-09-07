林智堅拋「大新竹」縣市合併有必要　楊文科籲升格第7都

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▲對於「大新竹」概念，楊文科相當贊同。（圖／新竹縣政府提供）

林智堅在說明縣、市合併想法時，「只講到合併，並無提到升格為直轄市」，這讓他感到納悶，沒有升格，對於促進新竹縣、市發展也沒有太大效益。

楊文科說，

過去20多年來，新竹縣人口數從43萬3767人，大幅成長到57萬3385人，新竹縣、市也是台灣的繳稅大戶，對於台灣稅收的貢獻，遠高於台北市以外的縣市，但新竹縣、市繳給中央稅金，都被拿來建設到其他直轄市地區（六都）。

楊文科指出，

根據《地方制度法》的規定，要升格為直轄市有兩個條件，第一，人口數必須達到125萬人以上；第二，在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區置之。

楊文科說，為了早日完成新竹縣、市合併升格為第七都（直轄市）目標，建議內政部提出地方制度法修正草案，將升格為直轄市的人口數門檻降至100萬人。