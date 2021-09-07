林智堅拋「大新竹」縣市合併有必要　楊文科籲升格第7都

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林智堅說，從美中貿易戰，到全球供應鏈重組，突顯台灣半導體產業的重要性，讓大新竹成為半導體地緣政治的心臟地帶（Heartland），無論是美國的國防工業，或者是德國的汽車產業，都需要台灣的半導體。
林智堅指出，竹科產值超過1兆元，佔總體GDP的5%，大新竹不只是台灣經濟成長的引擎，也是台灣推動外交工作的戰略夥伴，竹科就像是被新竹縣、市環抱的經濟巨人，只有透過縣市合併，才能鬆綁發展的束縛，在國際上大展身手。
針對媒體質疑拋出「大新竹」概念是否為下一步佈局，林智堅則解釋，縣、市合併是公共議題，大家不要做選舉聯想，只希望引發民眾思考城市未來發展。
對於「大新竹」概念，楊文科相當贊同，不過，楊文科也質疑，林智堅在說明縣、市合併想法時，「只講到合併，並無提到升格為直轄市」，這讓他感到納悶，沒有升格，對於促進新竹縣、市發展也沒有太大效益。
楊文科說，過去20多年來，新竹縣人口數從43萬3767人，大幅成長到57萬3385人，新竹縣、市也是台灣的繳稅大戶，對於台灣稅收的貢獻，遠高於台北市以外的縣市，但新竹縣、市繳給中央稅金，都被拿來建設到其他直轄市地區（六都）。
楊文科指出，根據《地方制度法》的規定，要升格為直轄市有兩個條件，第一，人口數必須達到125萬人以上；第二，在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區置之。
楊文科說，為了早日完成新竹縣、市合併升格為第七都（直轄市）目標，建議內政部提出地方制度法修正草案，將升格為直轄市的人口數門檻降至100萬人。