柯文哲挖牆腳？朱立倫：只要國民黨自己強就不怕

台北市長柯文哲政治意圖明顯，頻挖國民黨牆角，國民黨主席候選人朱立倫今（7）日接受廣播專訪時表示，國民黨要變強、變硬，只有讓民眾認為國民黨有領導力、有主體性，且很強、很團結，就不必怕任何人去挖牆角。
記者余祥／台北報導
2021-09-07 10:37:50｜2021-09-07 10:40:38
被問及為何已經參選過黨魁、總統，還會想選？朱立倫說，如果看得下去、忍得下去，就不要管這些事，但民進黨這麼爛、鴨霸，國民黨這麼軟，如果再這樣下去，不就順了民進黨的意？這就是他參選最重要的原因。
關於藍白合作的可能，朱立倫強調，當國民黨自己不強，所謂的合作就是變成被人家吃掉，才會有主導性、主體性，如果國民黨不強，就會被民眾黨吃豆腐，等國民黨做好了，是人家要跟國民黨合，而不是現在去求別人，或是當別人的追求者。
至於是否要跟民眾黨劃清界線？朱立倫說，現在不必談這些，只要自己先做好，讓黨員、支持者士氣逐漸提升，大家就有信心，只要聲勢、民調提升就不怕。
朱立倫表示，國民黨內氛圍是越來越重視這場黨魁選舉，因為大家發覺這是國民黨很重要改變的開始及轉捩點﹔有人說，民進黨很期待這場選舉讓國民黨越弱、越散、越不團結甚至走偏鋒，這都不是任何國民黨員願意見到的。