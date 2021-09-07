美利達的TBV車隊大放異采　Haig：我們的車真的很棒！

唯一騎乘來自台灣自行車品牌美利達的TBV車隊繼7月份勇奪環法賽團隊總冠軍之後，昨天再度大放異彩，先在World Tour世巡賽層級的Benelux Tour荷比盧7日賽最後連續兩戰包辦冠亞軍，成為比賽的最大贏家。另外，為期長達3週的年度3大賽最後一場Vuelta a España環西班牙大賽當中，TBV車隊也以強大的團隊整體實力，再度贏得團隊總冠軍的榮銜。此外，TBV車隊的澳洲籍選手Jack Haig(海格)也以總成績第3名登上頒獎台，同時另一名瑞士籍隊友Gino Mäder (梅德)則以個人總成績第5名的佳績，穿上代表最佳年輕選手的白衫。加上先前另一名隊友奪下單站冠軍等佳績，使TBV車隊成為今年環西班牙賽的最大贏家之一，相當不容易。





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TBV車隊是台灣一哥馮俊凱所屬的車隊，自從今年5月的環義大利賽以來，不斷以哀兵與黑馬的姿態擊敗對手，耀眼的成績掀起了一股 TBV(巴林.勝利車隊)旋風。許多國外媒體對於這個”TBV現象”大感好奇，當這次環西班牙勇奪第3名的Jack Haig(海格)被問及這個問題時，他說明主因：「我們的基礎打得很紮實，我們的車真的很棒(We do basic things very well. We have really good bikes)」





美利達副總經理鄭文祥也指出：「美利達是目前世界一級職業公路車隊當中唯一來自台灣的品牌，就像選手爭取競賽佳績一樣，追求產品的極致性能表現，為頂尖車隊打造奪冠利器是美利達永無止境的自我挑戰。」日前在環西班牙賽期間，美利達剛發表第5代全能型公路車斯特拉.車隊版的新車，這次所屬的TBV車隊綻放光芒的表現正是最好的回報，再度讓世界見識到台灣精品的實力。



