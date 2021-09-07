北市2公幼童曾赴染疫幼兒園上課 PCR陰性、家長集中檢疫
新北1幼兒園發生群聚感染，包括1名家長與8名幼童共9人感染，由於2名台北幼童曾到染疫幼稚園上課，北市今（7）日將3所幼兒園預防性停課一天。北市衛生局今（７）日表示，中正區及中山區2名學童PCR採檢皆為陰性，疫調持續進行中，尚無法得知確診幼童之家長，是否於台北市工作，將持續追蹤。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-07 11:00:48
北市教育局昨日晚間表示，統計北市中山區及中正區各有1名幼童上月曾在新北市爆群聚的幼兒園上課，因有2校在同一校區上課，因此北市有3所幼兒園將採明日預防性停課一天。3所幼兒園共423人停課。
衛生局表示，因確診者由新北市進行疫調，目前疫調仍在進行中，將持續追蹤，台北市中正區及中山區2名幼童(為接觸者)採檢結果皆為陰性，面對疫情雙北合作無間。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。