北市2公幼童曾赴染疫幼兒園上課　PCR陰性、家長集中檢疫

新北1幼兒園發生群聚感染，包括1名家長與8名幼童共9人感染，由於2名台北幼童曾到染疫幼稚園上課，北市今（7）日將3所幼兒園預防性停課一天。

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北市教育局昨日晚間表示，統計北市中山區及中正區各有1名幼童上月曾在新北市爆群聚的幼兒園上課，因有2校在同一校區上課，因此北市有3所幼兒園將採明日預防性停課一天。3所幼兒園共423人停課。