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輕颱「璨樹」生成！氣象局：最快週六影響台灣

▲氣象局表示，「璨樹」颱風預計將朝台灣東方海面至巴士海峽接近，最快星期六會影響台灣天氣。（圖/翻攝氣象局直播）
▲氣象局表示，「璨樹」颱風預計將朝台灣東方海面至巴士海峽接近，最快星期六會影響台灣天氣。（圖/翻攝氣象局直播）

記者孫唯容/綜合報導

2021-09-07 10:58:56

雙颱共舞！中央氣象局今（7）日稍早表示，原位於關島附近海域的熱帶性低氣壓，在8點發展為輕度颱風，第14號颱風璨樹（國際命名：CHANTHU ）正式生成。氣象局表示，「璨樹」颱風預計將朝台灣東方海面至巴士海峽接近，最快星期六會影響台灣天氣。

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氣象局簡正伍婉華表示，第13號輕颱「康森」對台灣沒有直接影響，在其東邊則是剛形成的第14號輕颱「璨樹」，現在兩個颱風所在的位置是在太平洋高壓的南緣的大低壓帶中，太平洋高壓的強弱，以及大低壓的環流情況，都會影響颱風未來的移動方向跟速度。

伍婉華表示，第13號輕颱「康森」未來兩天會經過菲律賓陸地，逐漸往南海、海南島方向移動，對台灣沒有直接影響。

至於第14號輕颱「璨樹」，伍婉華說明，第14號輕颱「璨樹」位置在早上8時約在鵝鑾鼻東南東方1800公里的海面上，以偏西北西往西北方向移動，最快在星期六（11日）影響台灣，預估週末前後會影響天氣，其中以東半部、南部、基隆北海岸地區，會有降雨的機率比較大。

伍婉華也說，「璨樹」的強度是否擴大影響其他地區，或是以何種角度接近台灣，是否會發海上、陸上颱風警報，氣象局會持續觀察其動態。

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