國民黨是否追求統一？朱立倫：失去政權誰還跟你談

國民黨主席選戰，兩岸論述成焦點。國民黨主席候選人朱立倫今（7）日接受廣播專訪，被問及當選後，是否還追求國家統一，朱未正面談及是否追求統一，僅強調強調黨章、黨綱都不能改變，但要顧及事實現狀，空有理念喊一喊很容易，但如果做不到、無法成為台灣主流民意，誰還跟你談？這政黨就完蛋。
記者余祥／台北報導
2021-09-07 11:13:03｜2021-09-07 11:13:21
談及兩岸關係，朱立倫表示，有人會扣他標籤說他是「親美遠中」，「哪有這回事？」他這20年來都是希望兩岸和平，也知道兩岸是重中之重，但絕對不能冒進、走偏鋒、走極端。
朱立倫提及國民黨主席候選人張亞中很有兩岸的理念，但也要兼顧事實和現實。目前所有民眾可接受的就是追求兩岸和平，但絕不希望「親中賣台」，所以國民黨要站穩這個立場。
至於未來若當選國民黨主席，國民黨是否還追求國家統一？朱立倫表示，所有黨章、黨綱規定都不能改變，目標沒有改變，但要顧及事實現狀，現狀就是絕大多數民眾都希望維持現狀，「九二共識一中各表」的目標是追求和平，維持現狀，兩邊要能和平才能發展。
朱立倫說，九二共識的精神就是「求同存異」，他一直跟對岸講希望能進一步到「求同尊異」，相互尊重後，才有可能「化異求同」，如果把差異放在旁邊甚至擴大差異，無法和合。
朱立倫認為，若每天把政治掛在口上，兩岸就是準備要衝突，但持續用社會力、文化力、宗教力或體育、經貿交流，大家更合作，和平就即將來臨。