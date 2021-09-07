台中市戶外公共場域禁止烤肉　住家限同住家人

（中央社記者郝雪卿台中7日電）中秋節即將到來，對於中秋應景烤肉活動，台中市政府今天宣布，即日起台中市所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，家裡烤肉則只限同住家人，呼籲市民配合防疫措施。





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市府表示，中央昨天宣布全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2級警戒延到20日，並已確認最早在印度發現的Delta變種病毒二度侵入台灣，且北部再傳出幼兒園有幼童確診，市府抱持「寧嚴勿鬆」態度，決定台中市仍維持2級警戒防疫現狀，各場域、各行業未進一步放寬，將維持防疫現況。





中秋節將到來，對於應景烤肉活動，市府指出，部分社區、鄰里等可能會舉辦烤肉活動，因烤肉容易有共食情形，無法落實佩戴口罩、維持社交距離，加上群聚飲食恐增加疾病傳播風險，考量防疫優先，台中市即日起所有戶外公共場域禁止烤肉。





市府說明，包含公園、河濱、社區中庭、私人收費停車場、自家門前騎樓、公寓社區頂樓等會與不特定人士接觸的場域皆禁止烤肉；若家裡烤肉則以同住家人為限。民眾若經勸導不聽者，將依傳染病防治法處3000元至1萬5000元以下罰鍰。





衛生局長曾梓展呼籲，所有集會均須落實社交距離、佩戴口罩或使用隔板、實名制、量體溫、消毒、人流管制、動線規劃等防治措施。另外，中央疫情指揮中心也表示，將再觀察趨勢，屆時若有詳細指引出爐，市府也將滾動式檢討。（編輯：卞金峰）1100907









