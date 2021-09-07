民眾黨團拋憲改主張　廢考監、立委選舉改採聯立制

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邱臣遠指出，距離上次修憲委員會的組成，已經5年了，本次修憲是修憲權回歸立法院以來最接近成功的一次，部分重大議題如18歲公民權等，幾乎已是朝野共識，希望這次能完成修憲，那麼將會是立法院發動修憲第一次成功。
張張其祿表示，上次修憲已經是17年前，由於當前人民教育水平普遍提高，網路發達和資訊自由，民眾資訊吸收度快、範圍廣，為了讓民眾參與修憲或一般法律提案，門檻更應降低；本會期民眾黨團準備「降門檻，公民要參與」修憲草案，將人民的創制權落實在修憲提案上，納入公民修憲的提案，以直接民主彌補代議民主的不足，這絕對有利於深化台灣民主。
張其祿更指出，「聯立制修憲案」也是另一個修憲重點，過去選舉採並立制，產生票票不等值的問題，容易造成一黨獨大專制的局面，不利於小黨，採行聯立制則能使國會席次充分反映民意基礎、提升國會效能，更有助社會意見多元呈現。
立委賴香伶表示，廢考監也是民眾黨團修憲的主張，相較於多數現代國家三權分立的憲政常態，我國雖然將考試權與監察權獨立分離，但實際行政上考、監分離，造成行政效率破碎；監督上調查權行使強度不足，限縮國會對行政監督效果，若能回歸三權分立體制，可望改變我國行政效率不彰、監督強度不足的憲政體制。
民眾黨團向其他政黨喊話，此次希望以務實的態度，處理修憲問題，不願把問題複雜化，並且再次強調，修憲是為了更好的國家發展，呼籲藍綠兩大黨切勿借題發揮，夾帶可行性太低或實質意義不大的議案，造成修憲破局；更期待藍綠兩黨放下己見，能參與連署民眾黨團的提案，一同把握難得的修憲機會。