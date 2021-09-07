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民眾黨團拋憲改主張　廢考監、立委選舉改採聯立制

▲民眾黨團拋憲改主張　，廢考監、立委選舉由併立制改採聯立制。(圖／記者呂炯昌攝.2021.09.07)
▲民眾黨團拋憲改主張　，廢考監、立委選舉由併立制改採聯立制。(圖／記者呂炯昌攝.2021.09.07)

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-07 11:40:52｜2021-09-07 11:49:53

立法院修憲列車即將啟動，傳出民進黨力拚10月下旬黨版修憲案能夠出爐，由立法院黨團正式提出黨版修憲草案。台灣民眾黨今（7）日也提出新會期修憲主張，包括廢除考試院、監察院，立委選舉改聯立制保障小黨。

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民眾黨立院團總召邱臣遠、立委賴香伶和張其祿今（7）日召開記者會，提出四大修憲方向，希望朝野共同合作，完成歷史性修憲任務。立委邱臣遠表示，上週民眾黨團召開完「一定憲改」記者會後，執政黨黨團隔2天馬上召開記者會，宣示修憲列車即將起動，並且呼籲在野黨跟著提出修憲版本。事實上，民眾黨團去年早已提過「18歲公民權」、「動物保護入憲」，今年將再提四大修憲方向「廢考監」、「人權入憲」、「修憲降門檻與公民提案」、「並立制改聯立制」。

邱臣遠指出，距離上次修憲委員會的組成，已經5年了，本次修憲是修憲權回歸立法院以來最接近成功的一次，部分重大議題如18歲公民權等，幾乎已是朝野共識，希望這次能完成修憲，那麼將會是立法院發動修憲第一次成功。

張張其祿表示，上次修憲已經是17年前，由於當前人民教育水平普遍提高，網路發達和資訊自由，民眾資訊吸收度快、範圍廣，為了讓民眾參與修憲或一般法律提案，門檻更應降低；本會期民眾黨團準備「降門檻，公民要參與」修憲草案，將人民的創制權落實在修憲提案上，納入公民修憲的提案，以直接民主彌補代議民主的不足，這絕對有利於深化台灣民主。

張其祿更指出，「聯立制修憲案」也是另一個修憲重點，過去選舉採並立制，產生票票不等值的問題，容易造成一黨獨大專制的局面，不利於小黨，採行聯立制則能使國會席次充分反映民意基礎、提升國會效能，更有助社會意見多元呈現。

立委賴香伶表示，廢考監也是民眾黨團修憲的主張，相較於多數現代國家三權分立的憲政常態，我國雖然將考試權與監察權獨立分離，但實際行政上考、監分離，造成行政效率破碎；監督上調查權行使強度不足，限縮國會對行政監督效果，若能回歸三權分立體制，可望改變我國行政效率不彰、監督強度不足的憲政體制。

民眾黨團向其他政黨喊話，此次希望以務實的態度，處理修憲問題，不願把問題複雜化，並且再次強調，修憲是為了更好的國家發展，呼籲藍綠兩大黨切勿借題發揮，夾帶可行性太低或實質意義不大的議案，造成修憲破局；更期待藍綠兩黨放下己見，能參與連署民眾黨團的提案，一同把握難得的修憲機會。

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