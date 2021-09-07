條子鴿事件　林鶴明：柯文哲能漠視北市警局形象遭醜化？

退休警察「條子鴿」在臉書表示，過去攔查到時任行政院長、現任駐日大使謝長廷的兒子張維洲（原名謝維洲）闖紅燈，遭嗆「你知道我爸是誰嗎？」，後來開了罰單，但卻被副分局長關切痛罵，還遭記2支申誡，引發討論；張維洲對此澄清是假消息，謝長廷則說若提出證據願下跪道歉，民進黨副秘書長林鶴明今（7）日也表示，有人發文與出版書籍涉及造謠醜化警務人員，台北市警察局卻一副因為是民意代表的助理而默不吭聲，這是踐踏警察威嚴的表現，難道柯文哲可以漠視台北市警察局形象這樣遭人醜化，只是因為他是台北市議員侯漢廷的助理？

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「條子鴿」在臉書表示，過去攔查到謝長廷的兒子張維洲（原名謝維洲）闖紅燈，遭嗆「你知道我爸是誰嗎？」，後來開了罰單，但卻被副分局長關切痛罵，還遭記2支申誡，引發討論。林鶴明對此表示，「條子鴿」若為前警務人員，其在臉書上造謠一事已屬知法犯法，動機與情節更為惡劣。

林鶴明說，「條子鴿」具有作家身分，出版書籍內容更直接挑明為「警察故事」，然而國道警察隊已經受訪表示「條子鴿」從未擔任過國道警察，他竟敢在出版書籍上面說自己是國道警察，出版社連基本查證能力與辨別真假能力都沒有，作者連個人經歷都造假還敢出版，這種顯然連內容都有可能造假的書籍，出版社如果不趕快危機處理，那就跟這本書簡介一樣諷刺，實在是明知道違法亂紀卻選擇同流合污。

林鶴明也說，如果媒體報導屬實，「條子鴿」本人名為酈俊睿，現為侯漢廷的助理，侯事發至今悶不吭聲，平常不是口才一流？如今自己的助理幹了這種事情，大家可以假定你不知情，但作為政治人物，豈不知這屬於情節重大的違法行為，難道姑息養奸就是侯所謂中華兒女偉大情操？還是其實侯本來就知情，卻縱容酈俊睿招搖撞騙？侯漢廷身為民選的議員，更應向社會交代說明。

林鶴明也提到，媒體報導酈俊睿於台北市警察局退休，台北市警察局自然現在對其無管轄能力，但警務人員公器遭人如此惡用，還發文與出版書籍涉及造謠醜化警務人員，台北市警察局卻一副因為是民意代表的助理而默不吭聲，這是踐踏警察威嚴的表現。

林鶴明說，難道退役的「條子鴿」都可以這樣隨意造謠警界長官施壓下屬？難道台北市長柯文哲可以漠視台北市警察局形象這樣遭人醜化？只是因為他是侯漢廷助理？平常挺警察的大聲公現在收起來了嗎？林也呼籲，台北市警察局隊對這種醜事不必客氣了，站挺身子捍衛好警務人員形象吧。

對於「條子鴿」被指為侯漢廷的助理，《NOWnews今日新聞》致電侯漢廷，但侯關機，暫時無法取得回應。