鍾欣凌聞「幼兒園群聚」欲言又止　13字曝真實心情

藝人鍾欣凌雙料入圍第56屆金鐘獎，分別以《我的婆婆怎麼那麼可愛》和《超級總動員》入圍戲劇節目女主角獎和兒少節目主持人獎，她今（7）日與楊貴媚、嚴藝文出席實境節目《老少女奇遇記》錄影，與台東的居民一起跳早操。近來爆發幼兒園群聚感染，鍾欣凌被問到會不會擔心又要再升至三級警戒，她則一臉失望，意有所指地表示好不容易才脫離女兒。

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新北幼兒園群聚事件讓許多家長非常擔心孩子，被問到會不會擔心女兒去上學，鍾欣凌欲言又止地表示：「可是好不容易才可以送到學校...」表示疫情期間24小時都在跟女兒相處：「小孩每天都一直跟我說很無聊，心想這樣下去不是辦法，不過到了第二周之後就比較好一點，還買了一個彈跳床來解決她們的無聊。」

▲鍾欣凌疫情期間24小時都在跟女兒相處。（圖／鍾欣凌臉書）

鍾欣凌的大女兒目前小學4年級，另一個則是大班，這次她有望角逐第4座金鐘獎，透露小女兒有次曾淚眼汪汪地告訴她：「不希望妳得獎，因為妳這樣拿完獎就會很晚回家，不會陪我睡覺。」傻氣的童言童語讓鍾欣凌哭笑不得，溫柔地說：「媽媽答應妳，可以的話，我結束後還是會回來陪妳睡覺，但是獎還是要拿！」鍾欣凌這次特地遠赴台東出外景一個星期，晚上和家人報平安時，小女兒還哭著說很想媽媽，並吵著要求查勤房間：「小女兒在醞釀要哭的情緒，她其實本來沒事，跟我視訊完就開始哭，還好大女兒已經很自在了。」

鍾欣凌透露拍攝《我的婆婆怎麼那麼可愛》期間，因為壓力大想吃宵夜，加上睡眠時間短，會一直想吃東西才導致越來越胖，甚至到後期還要訂製更大件的戲服，不過她笑說自己原本有94公斤，在努力減重、戒晚餐和168斷食後，就成功花了2個月的時間瘦到88公斤。