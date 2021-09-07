再傳台積電相中高雄設廠　陳其邁伸開雙手歡迎

外傳「護國神山」台積電相中高雄中油煉油廠土地投資興建7奈米廠，高雄市長陳其邁今（7）天上午被問到時並沒有明確回應，只說特定的廠商投資的訊息應該由該廠商來做訊息的發布，但高雄絕對為築巢引鳳做好準備，當然也伸開雙手，歡迎所有的大廠都來投資高雄。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-07 12:06:33
陳其邁指出，吸引國際大廠能夠在高雄跟台南能夠成爲最有價值的半導體產業聚落，一直都是政策目標，所以包括不管是特殊製程也好，或者是先進製程也好，都隨著國際半導體產業供應鏈的快速成長，更加速了半導體產業聚落的成形，配合中央經濟部的半導體材料S廊帶的計畫，在之前也已經有大概有23家的半導體的材料跟零組件的廠商，來高雄市政府了解與洽談，並到仁武產業園區、路科、橋科，還有臨海工業區，都去實地的探訪，還有做投資環境的考查。
陳其邁認為，不管是半導體、被動元件，或者是相關的資通訊高科技產業、智慧製造的廠商等，會在未來的包括中油廠區，或者是橋科、路科，以及幾個產業園區等等來落腳，相信以高雄現在的水電供應都沒有任何問題。
陳其邁強調，高雄有500億的電現在只用了大概280億度的電；水資源也採取多元的策略、包括伏流水的開闢等，而且高雄的水資源可以說是在現有科學園區所在的地方，水資源是最穩定，而且是最豐沛的一個縣市；至於土地，高雄不管是緊鄰雙港，中油或者是橋科等，這些都是在現有科學園區的用地非常的緊繃的情況之下，土地還有整體的交通區域、地理位置的的環境可以說是最佳的一個首選，所以招商要緊緊緊，不管是積極招商，或者是營造穩定的投資環境，都是高雄在努力做的事情，那當然也伸開雙手，歡迎所有的大廠都來投資高雄。