今日廣場》張耀宇／柯文哲點出真正的黨政幽魂

台北市長柯文哲主持防疫記者會時，有記者離題萬里的發問，質疑民眾黨發言人楊寶楨在廣播電台主持節目，是否有「政媒雙棲」等違反黨政軍退出媒體之疑慮？柯文哲市長看起來是冷冷的回應：「提問這一題題目的人，去看看目前媒體的狀態」等語。





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柯文哲市長開的「地圖砲」砲火四射，應該會讓該媒體記者招架不住。依照筆者曾任法官的實務經驗見解，民主國家之媒體被俗稱為第四權，咸認能強化三權分立政府體制中相互監督制衡之不足，也就是媒體在外部以新聞自由傳遞訊息，使人民獲得全面客觀的資訊，進而對政府進行監督，所形成的第四種制約力量。「第四權」的用語是怎麼來的呢？源中世紀「貴族、僧侶、平民」等國民階級(estates of the realm)以外的「第四階級(the fourth estate)」。此階級所代表的是與政教統治集團相抗衡之「公共知識團體階級」，是以現代法治社會均認為政府應該與媒體保持距離，以免媒體揣摩上意或投鼠忌器，使其得善盡監督政府之功能，立法院遂陸續於廣電三法及國家通訊傳播委員會組織法增訂「黨政軍退出媒體條款」，全面限制「政府、政黨、其捐助成立之財團法人及其受託人」、「黨務工作人員、政務人員及選任公職人員」直接、間接投資，或成立廣播、電視事業，亦不得擔任廣播、電視事業之發起人、董事、監察人及經理人。其目的即在防止政治力介入，維護媒體專業自主以營造自由廣電媒體之環境，這些相關法條是經過當時國民黨加民進黨兩大黨聯手通過，應該也可被稱為「全民共識」。





依照筆者所理解的「黨政軍退出媒體條款」，楊寶楨雖屬黨務工作人員，但僅係主持民營電台廣播節目，並非投資或擔任廣電媒體經營、管理階層，亦無實質控制力，遠未達「政媒雙棲」控制廣電媒體之程度，構成要件不該當，自無所謂違法情事。但如柯文哲市長反問記者所描述的樣態，現今的台灣媒體環境，並非黨政軍退出媒體條款立法意旨所欲防止「廣電媒體被動遭政黨或政府控制」，而係「廣電媒體基於某些自身利益考量，主動成為某些政黨宣傳機器之現象」。





在政府之文宣工作大規模採委外處理的現實情況底下，兼以民營廣電媒體之收入來源又主要來自廣告，而為了獲得招標機關(包含政黨或政府在內)之青睞，或擔憂因報導立場與審查委員相左而於週期性換照時受刁難，媒體業者向廣告主投送秋波，而主動向特定政黨輸誠靠攏，時有所聞，也乃情理之事，亦難苛責。但尤有甚者，議題的選擇就是權力的展現，擁有媒體指揮權的媒體大亨運用媒體曝光，選擇對自己(或政治夥伴)的政敵進行人格毀滅，對想扶持的政治人物塗脂抹粉，減輕甚至放棄監督力道，利用電視台的新聞報導、政論節目、民調製作等工具左右政局，在各項選舉(包括黨內選舉或不分區立委的競逐)扮演舉足輕重的地位，進而讓子弟兵進入政黨中常會，或是變相在政黨中成立政治次級團體，雖形式上不違反黨政軍退出媒體之立法要求，但實際上此種政媒結合的怪物，打著新聞自由旗幟反新聞自由，卻發生「沒出現在螢光幕前的政媒雙棲」的怪現象。這才是民主國家最大的悲哀，因為人民從本應作為監督政府者之媒體處，只能得到刻意製作、精心操弄的訊息而陷於錯誤，真正的黨政幽魂又再度降臨了。











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