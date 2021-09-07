幼兒園群聚　林奕華轟教育部：以為買隔板酒精就能開學

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林奕華進一步說，之前準備開學，教育部已經被批評對學校支持力度不夠，不論是接種疫苗的緩慢，或防疫物資經費皆不足；此外，開學後的各種細項指引，全部甩鍋給地方政府和學校。基於防患未然，之前即已再三提醒中央，學校是最大的群聚，所以要實體上課，即應預備研擬好各種可能發生的情境下，完善的防疫規畫和學習模式。
林奕華認為，落實中小學防疫工作並非只關注設置隔板等硬體。當校園發生確診病例，目前各縣市停課標準並不一致；若遇到師生必須集中檢疫的狀況，如何維持課程學習繼續進行？集中檢疫的老師教學工作由誰接手？遠距學習設備是否完備？
另外，林奕華指出，現在是新學年度的開始，老師班上的學生大部分不相同，有沒有重新盤點每個學生在家遠距學習的配備是否足夠？有沒有需要學校端進行演練？如何避免疫情在校內爆發甚至引發家庭和社區感染是防疫的重中之重，但如何維持學習不中斷，也是教育部應未雨綢繆做好準備之處。
再者，林奕華強調，雖然幼兒園沒有課程進度的疑慮，卻有家長照顧孩子的問題。近日發生的幼兒園群聚感染，包括幼兒園老師、學生及學生家長都確診；一旦有孩童、家長或老師需要隔離或檢疫，都將影響幼兒的照顧和家長正常上班，現在狀況發生了，教育部和勞動部有應變對策嗎？
林奕華表示，除了先前提出的學校防疫經費不足外，現在更突顯防疫強度不足的問題，尤為各級學校的防疫需求不盡相同，教育部的防疫工作卻缺乏考慮到不同情境的整體思維。一開學就發生學校及幼兒園相繼染疫停課的狀況，突顯教育部準備不足的窘境，林奕華要求教育部應立即檢討改進，以確保學生、教師及家長的健康和學生的學習權益。