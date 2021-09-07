兩岸論述　趙少康評朱立倫、江啟臣都只打「保守牌」

國民黨主席電視辯論會週末落幕，中廣董事長趙少康今（7）日被問及候選人的兩岸論述表現時說，朱立倫、江啟臣兩人的說法四平八穩，基本上就是延續前總統馬英九的兩岸政策，他也認為，談論兩岸政策對國民黨而言很困難，畢竟現在國內外反中意識高漲，國民黨應該在親中與反中之間，要找到第三條路，但朱、江兩人現在都不敢講，只能打「保守牌」。
記者余祥／台北報導
2021-09-07 12:43:00｜2021-09-07 12:43:09
趙少康上午出席國民黨青年部舉行的戰鬥藍記者會，他說，外界批評朱、江兩人在兩岸論述上都只說「九二共識」、「連胡會五項願景」，但黨主席選舉本來就是訴求黃復興黨員、地方派系、自主黨員的支持，兩岸政策當然不能太跳TONE，必須要先贏得黨主席選舉。
趙少康說，朱、江說法四平八穩，基本上就是延續前總統馬英九的政策。
至於支持誰？趙少康表示，每個候選人都各有特色與優點，他不打算評論，自己現在也還沒有特定支持的對象。
被問及藍、白競合關係，趙少康說，民眾黨主席柯文哲想要藍、綠通吃，當初剛當選台北市長時，用了不少民進黨人士，但「兩岸一家親」的說法造成綠營不爽，連任台北市長時民進黨又自己推人，雙方徹底翻臉，現在的柯文哲比較想要挖藍營選票，但柯文哲在藍、綠邊挖人是否有票，他不覺得有那麼樂觀。
趙少康昨日發文聲援台灣藝人張鈞甯，引來駐德代表謝志偉質疑還會不會寫「反共」二字，趙少康說，謝志偉是無聊人士，不值一駁，強調自己除了批評「小粉紅」，也向北京方面喊話，謝志偉聽不懂，智商很低。