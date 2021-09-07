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幼兒園群聚基因定序非Alpha　陳時中：Delta或其它變異株

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7）日表示，新北幼兒園群聚病毒基因定序，幾乎確定非Alpha英國變異株，整體方向指向Delta或其它變異株。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7）日表示，新北幼兒園群聚病毒基因定序，幾乎確定非Alpha英國變異株，整體方向指向Delta或其它變異株。（圖／指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-09-07 16:09:32｜2021-09-07 16:11:11

新北幼兒園群聚感染擴大，累計已有15人確診，病毒基因定序最快明（8）日出爐。不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，目前幾乎確定非Alpha英國變異株，整體方向指向Delta或其它變異株，因為Delta境外移入最多，相對可能性較高，並已進行血清抗體檢驗，並有零星結果，有的有抗體，有的沒有，等比較完整後再向大家報告。

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對於新北幼兒園群聚感染源頭，有醫師建議為學童家長加驗抗體找感染源，陳時中今日透露，血清抗體檢驗已陸續展開，現在已對部分確診者抽血，進行抗體檢驗，已有7、8人完成，並有零星結果，有的有抗體，有的沒有，但需要帶完整分析資料，才會向外界報告。

至於基因定序方面，預計最快明日才會有結束。陳時中說，基因定序要比對的地方滿多的，目前初步比對並非Alpha，評估其它變異株，而目前境外移入最多就是Delta，相對可能性高，也不排除其它變異株，只是其他變異株病例較少，相對可能性較低，但不是Alpha幾乎已經確定。

至於確診幼兒的症狀，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，調查發現有6位小朋友有發燒、流鼻水及喉嚨痛等症狀，但不是每個都有這些症狀，有的只有咳嗽，但目前都是輕症，而且跟一位家人住專責病房，而且從報告來看，小朋友得新冠肺炎，即使感染的是Delta病毒，發生重症機率低於成年人。

▲由於新北市爆發幼兒園群聚，確診人數再上升。（圖／NOWnews製圖）
▲由於新北市爆發幼兒園群聚，確診人數再上升。（圖／NOWnews製圖）
▲新北市爆幼兒園群聚，再增確診人數。（圖／NOWnews製圖）
▲新北市爆幼兒園群聚，再增確診人數。（圖／NOWnews製圖）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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