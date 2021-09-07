趙少康稱喊「戰鬥藍」必當選　王定宇譏：應是「畫虎藍」

中廣董事長趙少康今（7）日表示，明年市議員選舉，藍營青年只要喊出「我是戰鬥藍」，就一定會當選，而自己也將有輔選年輕人的計劃，引發討論。民進黨立委王定宇對此表示，一個人到了70來歲，給你一句口號，就保證一定會當選，這個精神戰力堪稱「虎」字輩，是「唬唬生風」的「畫虎藍」。

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趙少康今日表示，鼓勵年輕人明年投入市議員選舉，並拿出戰鬥精神，只要喊出「我是戰鬥藍」，就一定會當選，而趙自己也將有輔選年輕人的相關計劃。王定宇表示，是「唬唬生風」的「畫虎藍」吧！一個不管在國民黨、新黨，都帶到越來越小的人，幾十年來，到了70來歲，給你一句口號，就保證一定會當選，這個精神戰力堪稱「虎」字輩！

王定宇也提及羅智強，王說，一個曾在總統府當到可以涉入檢察總長洩密案的核心人物，權力最巔峰時，卻把主子輔佐成「9.2%」，如今百萬粉絲，天天可以出狂言，這個精神戰力也是「虎」字輩無誤。

王定宇說，大家必須提高警覺，因為國民黨主席選舉根本是假的，是障眼法，這個組合才是不用選的「真黨主席」，黨內有黨的「高高層黨主席」，戰力唬唬生風的「畫虎藍」。