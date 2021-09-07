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《奇蹟》男星寫信請總統蓋車站　「少女時代」潤娥神助攻

▲「少女時代」潤娥片中幫助朴正民向總統請願。（圖／車庫娛樂）
▲「少女時代」潤娥片中幫助朴正民向總統請願。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-09-07 13:45:48

南韓溫暖療癒電影《奇蹟：給總統的一封信》，找來朴正民、李聖旻、「少女時代」林潤娥、李秀慶攜手共演，這部是導演李章焄以真實故事為靈感，睽違3年的動人之作，故事敘述在一個只有鐵軌經過，卻無火車站的村莊裡，數學天才高中生朴正民不斷寄信給總統，他的目標只有一個「在村莊內建立車站」。朴正民的火車駕駛員父親李聖旻，認為這根本天方夜譚，反對兒子的行為與想法，但為了姊姊李秀慶與村民們，朴正民不放棄夢想，潤娥也為了幫助朴正民實現目標一同努力著。

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▲▼《奇蹟：給總統的一封信》是朴正民（上下圖左）與潤娥首次合作的電影。（圖／車庫娛樂）
▲▼《奇蹟：給總統的一封信》是朴正民（上下圖左）與潤娥首次合作的電影。（圖／車庫娛樂）
▲▼《奇蹟：給總統的一封信》是朴正民（上下圖左）與潤娥首次合作的電影。（圖／車庫娛樂）
《奇蹟：給總統的一封信》以韓國慶尚北道實際存在的簡易車站「兩元站」為靈感，所創作出來的故事。李章焄導演表示：「之前並不曉得『兩元站』的存在，它是位於慶尚北道奉化郡內的一個小小的簡易車站，1980年代由當地村民們親自建造，在官方紀錄中是韓國首座由民間建立的車站。」

實力派演員朴正民與潤娥此次是首度合作，朴正民透露2人對戲時笑個不停，彼此的默契很好，令他很感激，「電影一開始和潤娥對戲的場面很多，她讓我能很快適應拍攝現場，是很重要的角色。我平常就是『少女時代』的粉絲，我的粉絲都知道，真的就像在做夢一樣！」他表示會一直珍惜這美好的回憶。

潤娥片中飾演男主角的同學，對於飾演高中生的感想，她表示：「之前很少詮釋學生角色，所以這次以愉快的心情扮演高中生。因為是過去的年代，因此在服裝、道具方面也獲得不少幫助，在塑造角色上沒有太多難處。」她此次也是首次以方言演戲，「我的祖父母是慶尚北道榮州人，因此電影的故事背景讓我感到很親近。小時候我就很習慣聽爺爺、奶奶說方言，前輩們也說我的說話方式和抑揚頓挫，似乎有受到影響，很感謝爺爺、奶奶。」她也透露有空就會聆聽當地人的方言錄音、不斷練習。《奇蹟：給總統的一封信》10月1日在台上映。

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