《奇蹟》男星寫信請總統蓋車站　「少女時代」潤娥神助攻

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《奇蹟：給總統的一封信》以韓國慶尚北道實際存在的簡易車站「兩元站」為靈感，所創作出來的故事。李章焄導演表示：「之前並不曉得『兩元站』的存在，它是位於慶尚北道奉化郡內的一個小小的簡易車站，1980年代由當地村民們親自建造，在官方紀錄中是韓國首座由民間建立的車站。」
實力派演員朴正民與潤娥此次是首度合作，朴正民透露2人對戲時笑個不停，彼此的默契很好，令他很感激，「電影一開始和潤娥對戲的場面很多，她讓我能很快適應拍攝現場，是很重要的角色。我平常就是『少女時代』的粉絲，我的粉絲都知道，真的就像在做夢一樣！」他表示會一直珍惜這美好的回憶。
潤娥片中飾演男主角的同學，對於飾演高中生的感想，她表示：「之前很少詮釋學生角色，所以這次以愉快的心情扮演高中生。因為是過去的年代，因此在服裝、道具方面也獲得不少幫助，在塑造角色上沒有太多難處。」她此次也是首次以方言演戲，「我的祖父母是慶尚北道榮州人，因此電影的故事背景讓我感到很親近。小時候我就很習慣聽爺爺、奶奶說方言，前輩們也說我的說話方式和抑揚頓挫，似乎有受到影響，很感謝爺爺、奶奶。」她也透露有空就會聆聽當地人的方言錄音、不斷練習。《奇蹟：給總統的一封信》10月1日在台上映。