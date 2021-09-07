COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

39歲女星罹癌病逝　好友悲痛：心碎了

▲莎拉哈丁罹患乳癌，不敵病魔過世。（圖／翻攝莎拉哈丁IG）
▲莎拉哈丁罹患乳癌，不敵病魔過世。（圖／翻攝莎拉哈丁IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-09-07 14:03:52

英國女子團體「嗆女生合唱團」是從歌唱選秀節目中出道，成員共有5人，其中成員莎拉哈丁（Sarah Harding）傳出在本月5日因為罹癌過世，享年39歲，噩耗傳出後，團員紛紛發文哀悼，歌迷也都非常不捨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
莎拉去年自爆罹患乳癌，沒想到莎拉的母親於本月6日，在社群媒體上證實莎拉已經5日病逝，據了解，莎拉的身體狀況自罹癌後越來越不好，且在今年初時莎拉被醫院通知癌細胞擴散，經過治療後，仍不敵病魔過世。

「嗆女生合唱團」的昔日團員得知噩耗後，紛紛發文哀悼，雪莉兒難過表示：「雖然我們知道這一天會到來，但我不知道怎麼的，仍然對我們驚人的、獨特的、瘋狂的、古怪的、善良的、軟心腸的女孩離開，感到茫然。」也透露，這麼長時間以來，團員與粉絲就像大家庭，感謝粉絲們對莎拉的支持與鼓勵，「在她最需要你們的時候，你們讓她精神振奮。」最後寫道：「莎拉哈丁永遠在我們心中。」

另外一位團員金柏莉發文提到：「美麗的莎拉，這太痛了。醒來發現妳真的走了，實在是難以承受。」她回憶起兩人相處的點滴，「聽到你富有感染力的笑聲，是我在世界上最喜歡的事情之一。」更直言：「我的心都碎了。」

▲莎拉哈丁病逝，雪莉兒發文哀悼。（圖／翻攝雪莉兒IG）
▲莎拉哈丁病逝，雪莉兒發文哀悼。（圖／翻攝雪莉兒IG）
▲金柏莉發文哀悼。（圖／翻攝金柏莉IG）
▲金柏莉（左）悲痛表示得知莎拉病逝的消息後，心都碎了。（圖／翻攝金柏莉IG）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀