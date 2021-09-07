39歲女星罹癌病逝　好友悲痛：心碎了

英國女子團體「嗆女生合唱團」是從歌唱選秀節目中出道，成員共有5人，其中成員莎拉哈丁（Sarah Harding）傳出在本月5日因為罹癌過世，享年39歲，噩耗傳出後，團員紛紛發文哀悼，歌迷也都非常不捨。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-09-07 14:03:52
莎拉去年自爆罹患乳癌，沒想到莎拉的母親於本月6日，在社群媒體上證實莎拉已經5日病逝，據了解，莎拉的身體狀況自罹癌後越來越不好，且在今年初時莎拉被醫院通知癌細胞擴散，經過治療後，仍不敵病魔過世。
「嗆女生合唱團」的昔日團員得知噩耗後，紛紛發文哀悼，雪莉兒難過表示：「雖然我們知道這一天會到來，但我不知道怎麼的，仍然對我們驚人的、獨特的、瘋狂的、古怪的、善良的、軟心腸的女孩離開，感到茫然。」也透露，這麼長時間以來，團員與粉絲就像大家庭，感謝粉絲們對莎拉的支持與鼓勵，「在她最需要你們的時候，你們讓她精神振奮。」最後寫道：「莎拉哈丁永遠在我們心中。」
另外一位團員金柏莉發文提到：「美麗的莎拉，這太痛了。醒來發現妳真的走了，實在是難以承受。」她回憶起兩人相處的點滴，「聽到你富有感染力的笑聲，是我在世界上最喜歡的事情之一。」更直言：「我的心都碎了。」