影／幼稚園群聚感染源？侯友宜：並不是完全鎖定就是老師

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侯友宜指出，已特別下令所有的醫療量快速啟動，全部恢復，包括專責病房、集中檢疫所、防疫旅館、社區篩檢站，所有的醫療量能不但全部恢復、增量，也要把它視同Delta，所有的醫療量能的準備絕對不是Alpha；今日也會召集所有的醫療院所主管們一起商討，面對來勢洶洶、疑似Delta病毒，一定要把醫療量能增加，做好充分的準備，及關心學校停課後續的輔導狀況，
侯友宜建議中央，孩子們疫苗的施打，如果能夠及早就趕快，輝瑞既然進來了，程序能夠早一天就早一天走完，讓孩子們趕快施打疫苗得到保護；至於大家關心感染源何在？看到所有學童的CT值都不太一樣，有的CT值已高達34，有的CT值還20幾，到底是老師傳染給學生，還是學生傳染給老師，或學生的家長們有人染疫傳給學生，學生再帶進來給校園裡面，這部份還在疫調中。
侯友宜說，並不是完全鎖定老師就是傳染源，每個學生、幼兒園的家屬們都在做疫調，也會懷疑有一些從境外回來的家屬會不會帶進感染源？這也是疫調的重點方向；當然也沒有辦法完全的排除，是否與桃園機場染疫的事件有關，這都要等基因定序定出來後，也會同步把疫調釐清楚；新北市所有的相關作為，都是把它視同Delta全面備戰，希望能夠有效的控管，不要讓疫情擴大。
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