不斷更新／10縣市中秋「禁止戶外烤肉」　相關限制一次看

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所有公共場所及騎樓，即日起一律禁止戶外烤肉，只開放民眾在家中與同住家人烤肉。
台北市：
北市府宣布，預計在下週一（13日）公布中秋防疫指引。
新北市：
新北昨晚升級「強化二級警戒」，今早侯友宜也宣布幼兒園群聚案基因定序為Delta，將全面禁止內用。針對烤肉，新北市長侯友宜日前就宣布，今年中秋假期間，不開放新北市內河濱烤肉，與烤肉相關公共活動也一律禁止，但民眾若自行在家中烤肉則不會限制，視疫情改變政策，相關政策恐將再度調整。
桃園市：
桃園市提升二級加強警戒措施到9日，桃市府宣布，今年風景區、公園、河濱公園一律不開放烤肉，公部門、各式社團舉辦烤肉、集會、歌唱也全面取消，市長鄭文燦說，如果民眾要居家烤肉，不算違規，但仍須避免大規模群聚。
新竹市：
尚未宣布，中秋烤肉活動暫無影響。
新竹縣：
尚未宣布，中秋烤肉活動暫無影響。
苗栗縣：
尚未宣布，中秋烤肉活動暫無影響。
台中市：
台中市政府今天宣布，即日起台中市所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，家裡烤肉則只限同住家人。
彰化縣：
縣府表示，民眾應避免跨縣市南來北往的大型家族烤肉聚會，不過，同住家人可以在家烤肉，同住家人烤肉也不用隔板。
南投縣：
縣府表示，戶外公共場域一律禁止烤肉活動，不鼓勵辦理家戶烤肉活動。
雲林縣：
中秋社區、社團停辦非家人的群聚活動，烤肉僅限於同住家人在自家庭院，或家中空地中進行。
嘉義縣：
尚未宣布，中秋烤肉活動暫無影響。
嘉義市：
市府宣布，禁止社團社區中秋活動包含，烤肉，集會，唱歌等，但是家人烤肉不限制。
台南市：
台南市長黃偉哲今天表示，目前正在密切觀察是否對於那種集中式的烤肉要採取進一步的限制，但是目前為止還沒有，呼籲市民不要人擠人，在家裡，或是家門口烤就好。
高雄市：
停辦高雄市鳳山區誠義里千人中秋烤肉活動，家戶烤肉部分尚未宣布。
屏東縣：
尚未宣布，中秋烤肉活動暫無影響。
宜蘭縣：
宜蘭縣政府宣布，中秋連假將持續禁止在風景區、河濱公園烤肉。
花蓮縣：
尚未宣布，中秋烤肉活動暫無影響。
台東縣：
尚未宣布，中秋烤肉活動暫無影響。
澎湖縣：
尚未宣布，中秋烤肉活動暫無影響。
金門縣：
尚未宣布，中秋烤肉活動暫無影響。
連江縣：
尚未宣布，中秋烤肉活動暫無影響。