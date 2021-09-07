不斷更新／10縣市中秋「禁止戶外烤肉」　相關限制一次看

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新北昨晚升級「強化二級警戒」，今早侯友宜也宣布

新北市長侯友宜日前就宣布，今年中秋假期間，不開放新北市內河濱烤肉，與烤肉相關公共活動也一律禁止，但民眾若自行在家中烤肉則不會限制，視疫情改變政策，相關政策恐將再度調整。

桃園市：

桃園市提升二級加強警戒措施到9日，桃市府宣布，今年

風景區、公園、河濱公園一律不開放烤肉，

公部門、

各式社團舉辦烤肉、集會、歌唱也全面取消，市長鄭文燦說，如果

民眾要居家烤肉，不算違規，但仍須避免大規模群聚。

尚未宣布，

中秋烤肉活動暫無影響

。

新竹縣：

尚未宣布，

中秋烤肉活動暫無影響

。

苗栗縣：

尚未宣布，

中秋烤肉活動暫無影響

。

台中市：

避免跨縣市南來北往的大型家族烤肉聚會，不過，

同住家人可以在家烤肉，

同住家人烤肉也不用隔板。

南投縣：

縣府表示，戶外公共場域一律禁止烤肉活動，不鼓勵辦理家戶烤肉活動。

雲林縣：

中秋社區、社團停辦非家人的群聚活動，

烤肉僅限於同住家人在自家庭院，或家中空地中進行。

嘉義縣：

尚未宣布，

中秋烤肉活動暫無影響

。

嘉義市：

市府宣布，禁止社團社區中秋活動包含，烤肉，集會，唱歌等，但是家人烤肉不限制。

台南市：

台南市長黃偉哲今天表示，目前正在密切觀察

停辦高雄市鳳山區誠義里千人中秋烤肉活動，家戶烤肉部分尚未宣布。

屏東縣：

尚未宣布，

中秋烤肉活動暫無影響

。

宜蘭縣：

宜蘭縣政府宣布，中秋連假將持續禁止在風景區、河濱公園烤肉。

花蓮縣：

尚未宣布，

中秋烤肉活動暫無影響

。

台東縣：

尚未宣布，

中秋烤肉活動暫無影響

。

澎湖縣：

尚未宣布，

中秋烤肉活動暫無影響

。

金門縣：

尚未宣布，

中秋烤肉活動暫無影響

。

尚未宣布，

中秋烤肉活動暫無影響

。