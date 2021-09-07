COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

不斷更新／10縣市中秋「禁止戶外烤肉」　相關限制一次看

▲中秋連假即將到來，針對全台各縣市是否禁止烤肉，或停辦相關活動，《NOWnews今日新聞》特別整理全台最新措施。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲中秋連假即將到來，針對全台各縣市是否禁止烤肉，或停辦相關活動，《NOWnews今日新聞》特別整理全台最新措施。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者孫唯容/綜合報導

2021-09-07 13:59:22｜2021-09-07 14:02:13

國內本土疫情再度緊張，長榮2機師發生突破性感染，其中1人兒子被傳染，隨後新北幼兒園爆發群聚感染，今（7）日再增加2位幼童、3位家長的染疫，中和也有1名學童染疫，新竹也傳出有國中老師快篩陽性，導致民眾人心惶惶，且中秋連假即將到來，針對全台各縣市是否禁止烤肉，或停辦相關活動，《NOWnews今日新聞》特別整理全台最新措施。

我是廣告 請繼續往下閱讀
基隆市：

所有公共場所及騎樓，即日起一律禁止戶外烤肉，只開放民眾在家中與同住家人烤肉。

台北市：

北市府宣布，預計在下週一（13日）公布中秋防疫指引。

新北市：

新北昨晚升級「強化二級警戒」，今早侯友宜也宣布幼兒園群聚案基因定序為Delta，將全面禁止內用。針對烤肉，新北市長侯友宜日前就宣布，今年中秋假期間，不開放新北市內河濱烤肉，與烤肉相關公共活動也一律禁止，但民眾若自行在家中烤肉則不會限制，視疫情改變政策，相關政策恐將再度調整。

桃園市：

桃園市提升二級加強警戒措施到9日，桃市府宣布，今年風景區、公園、河濱公園一律不開放烤肉，公部門、各式社團舉辦烤肉、集會、歌唱也全面取消，市長鄭文燦說，如果民眾要居家烤肉，不算違規，但仍須避免大規模群聚。

新竹市：

尚未宣布，中秋烤肉活動暫無影響

新竹縣：

尚未宣布，中秋烤肉活動暫無影響

苗栗縣：

尚未宣布，中秋烤肉活動暫無影響

台中市：

台中市政府今天宣布，即日起台中市所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，家裡烤肉則只限同住家人。

彰化縣：

縣府表示，民眾應避免跨縣市南來北往的大型家族烤肉聚會，不過，同住家人可以在家烤肉，同住家人烤肉也不用隔板。

南投縣：

縣府表示，戶外公共場域一律禁止烤肉活動，不鼓勵辦理家戶烤肉活動。

雲林縣：

中秋社區、社團停辦非家人的群聚活動，烤肉僅限於同住家人在自家庭院，或家中空地中進行。

嘉義縣：

尚未宣布，中秋烤肉活動暫無影響

嘉義市：

市府宣布，禁止社團社區中秋活動包含，烤肉，集會，唱歌等，但是家人烤肉不限制。

台南市：

台南市長黃偉哲今天表示，目前正在密切觀察是否對於那種集中式的烤肉要採取進一步的限制，但是目前為止還沒有，呼籲市民不要人擠人，在家裡，或是家門口烤就好。

高雄市：

停辦高雄市鳳山區誠義里千人中秋烤肉活動，家戶烤肉部分尚未宣布。

屏東縣：

尚未宣布，中秋烤肉活動暫無影響

宜蘭縣：

宜蘭縣政府宣布，中秋連假將持續禁止在風景區、河濱公園烤肉。

花蓮縣：

尚未宣布，中秋烤肉活動暫無影響

台東縣：

尚未宣布，中秋烤肉活動暫無影響

澎湖縣：

尚未宣布，中秋烤肉活動暫無影響

金門縣：

尚未宣布，中秋烤肉活動暫無影響

連江縣：

尚未宣布，中秋烤肉活動暫無影響

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀