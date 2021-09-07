中部論壇直播一天花310萬元　議員疑盧秀燕要選總統

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楊典忠表示，在疫情期間舉辦中部區域論壇的目的是甚麼？不應該是花錢讓7縣市首長來台中聯誼，一天網路直播6會議就要310萬元，實在太貴了，過去新聞局每周舉辦市政會議與網路直播，一年超過50場也才98萬，而疫情警戒升級，市政府連續77場防疫記者會都是市府自辦，連記者會手版都是員工自行製作，研考會一天6場網路會議耗資310萬，實在太貴。
楊典忠質疑，標案除了論壇會議外，其中還有一項71萬要拍攝七縣市首長影片，這是要宣傳這場論壇？還是宣傳政績？過去每年都辦的中台灣七縣市首長會議，今年輪到南投縣主辦，將訂在九月下旬舉辦，他說，台中市政府搶在9月23日舉辦的中部區域治理論壇，根本就是花錢做大內宣，到時候拍攝影片是宣傳影片還是畢業展？
楊典忠表示，中部區域治理論壇310萬元裡面已經有70萬元作首長宣傳，還要再花16萬3000元做行銷宣傳，而議題調查與議題深化會議還要花錢，楊典忠質疑「研考會」不是中秋節用鹽巴撒在烤肉片上的「鹽烤會」，宣傳要花錢、想議題也花錢，那要研考會何用？
何文海則認為，310萬拿來辦七縣市首長聯誼，而且還要拍攝七縣市首長影片，假宣傳論壇之名，行宣傳政績之實，花公帑在拉攏其他縣市首長，是「盧市長請客、全民買單」，而究竟是310萬的論壇為明年縣市長選舉拚連任？還是為2024總統大選拚總統？他認為，公帑要花在做實在的事情上，對人民有利，市民才會有感。
楊典忠、何文海最後表示，盧市長媒體民調已經很高了，就像立院副院長蔡其昌說「民調快100趴，應該要有信心」，不需要再亂花市政公帑做大內宣，台中市政府債務沉重，民調不是當選保證，市政滿意度在每位市民心中。
市長盧秀燕表示，過去就辦中區治理論壇，但只有四縣市，因為此次疫情，中部各縣市合作，不同其他區域相互攻擊、相互甩鍋，因此決定辦理中部七縣市區域治理輪壇，就建設及民生問題相互合作及支援，現在的過去不一樣要以合作代替競爭，是有利於人民；至於是否選總統，盧秀燕再次強調，在市政總質詢她不會黨務與選舉的事。
研考會主委吳皇昇表示，「2021中部區域治理論壇」以實體混合線上的方式舉行，6大主題論壇涵蓋「空污環保、衛生安全、經濟發展、農產行銷、交通建設、觀光旅遊」等層面，除廣邀產官學界專家交流，由於改採線上論壇的方式，現場參與觀眾不再受到室內人數限制。因應防疫以線上取代實體緣故，論壇規格必須想辦法讓與會者有更高的參與感，全程採用三機的專業攝錄影設備，與一般市政會議視訊方式大不相同。