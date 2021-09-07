新北幼兒園群聚擴大！累計15例　最年幼僅1歲

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陳時中進一步表示，因應疫情狀況，新北市也採取了相關措施，對於小學也進行預防性停課，各種疫調與檢驗持續進行中。
新北市政府上午宣布，除了提高至強化二級警戒，即刻起採取4大措施，包含該幼兒園停課14天、某國小全校預防性停課3天；其他3校共5班、1個托育中心預防性停課；醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限1人；集會人數立即縮減為室內50人，室外100人。
對此，台大兒醫院長黃立民指出，目前推斷可能性包含，教師傳染給小朋友，或小朋友帶進幼兒園，傳染給老師、同學，因此新北市的預防性停課手段是有效措施，「因為如果家裡有兩個小孩就讀不同的學校，那麼兩校都停課是有效的防疫手段。」另外，黃立民也強調，只憑CT值高低是無法判斷幼兒感染時長的，一定要針對家長進行全面採檢。
而陳時中則說，CT值本來就要單獨做相關判定，會有誤差在，需要看前後相關變化才較有參考價值，因此調查病毒基因序列就有其意義，「每一個地方互相講，就把自己該做的事情做好這是最重要，所有疫情控制，都是中央地方一起才能夠做好。」
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