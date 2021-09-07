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新北幼兒園群聚擴大！累計15例　最年幼僅1歲

▲陳時中今（7）日於指揮中心例行記者會上說明，幼兒園群聚案又新增5例確診個案，其中一名為園生的1歲妹妹，目前該案已累計15例確診個案。（圖／指揮中心提供）
▲陳時中今（7）日於指揮中心例行記者會上說明，幼兒園群聚案又新增5例確診個案，其中一名為園生的1歲妹妹，目前該案已累計15例確診個案。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-09-07 14:21:33｜2021-09-07 14:27:28

新北市幼兒園群聚疫情持續擴大！指揮中心指揮官陳時中今（7）日於指揮中心例行記者會上說明，幼兒園群聚案又新增5例確診個案，其中一名為園生的1歲妹妹，目前該案已累計15例確診個案。

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陳時中指出，新北幼兒園群聚事件新增5例確診，其中3例為家長、1例為一名5歲的園生，另1例為園生的妹妹，為一名僅有1歲的嬰兒，新北市幼兒園群聚至目前，包含案源16129延伸下，共累積至15例確診。

陳時中進一步表示，因應疫情狀況，新北市也採取了相關措施，對於小學也進行預防性停課，各種疫調與檢驗持續進行中。

新北市政府上午宣布，除了提高至強化二級警戒，即刻起採取4大措施，包含該幼兒園停課14天、某國小全校預防性停課3天；其他3校共5班、1個托育中心預防性停課；醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限1人；集會人數立即縮減為室內50人，室外100人。

對此，台大兒醫院長黃立民指出，目前推斷可能性包含，教師傳染給小朋友，或小朋友帶進幼兒園，傳染給老師、同學，因此新北市的預防性停課手段是有效措施，「因為如果家裡有兩個小孩就讀不同的學校，那麼兩校都停課是有效的防疫手段。」另外，黃立民也強調，只憑CT值高低是無法判斷幼兒感染時長的，一定要針對家長進行全面採檢。

而陳時中則說，CT值本來就要單獨做相關判定，會有誤差在，需要看前後相關變化才較有參考價值，因此調查病毒基因序列就有其意義，「每一個地方互相講，就把自己該做的事情做好這是最重要，所有疫情控制，都是中央地方一起才能夠做好。」

▲由於新北市爆發幼兒園群聚，確診人數再上升。（圖／NOWnews製圖）
▲由於新北市爆發幼兒園群聚，確診人數再上升。（圖／NOWnews製圖）
▲新北市爆幼兒園群聚，再增確診人數。（圖／NOWnews製圖）
▲新北市爆幼兒園群聚，再增確診人數。（圖／NOWnews製圖）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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