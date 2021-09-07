北韓美女38秒洗澡片外洩　網友朝聖：都是純天然

北韓去年12月通過《反動思想文化排斥法》，若人民被發現接收南韓、日本、美國等外國文化或產品，將面臨多年勞改、囚禁甚至處決。然而，日前一支北韓女演員集體洗澡的影片曝光，網友除了好奇尺度，也讚嘆北韓女星的純天然美顏。
娛樂中心／綜合報導
2021-09-07 14:34:01｜2021-09-07 14:39:14
臉書粉專「朝鮮經貿文化情報DPRK」分享北韓電視台播送某電視劇的部份片段，只見6名女演員在河邊洗澡，但身上都裹著大浴巾，僅露出肩膀及鎖骨，眾人邊洗邊閒聊，興致一來還相互潑水嬉鬧，其中3女有特寫鏡頭，各個五官標緻、氣質出眾，一點都不輸南韓女明星。 版主寫下：「朝鮮電視的洗澡影片，洗澡的女演員天生麗質，洗澡的環境無法用化妝掩飾了。」也透露北韓沒有整型文化，路上看到的人都沒有經過後天加工，網友大開眼界，「溫泉水滑洗凝脂，天生麗質難自棄」、「真的是天然的仙氣，不像南韓的人工匠氣」、「都是天然美女」、「甜美少女...好想娶回家」、「想去朝鮮了」、「往朝鮮機票還不買爆」。 有網友訝異北韓可以播洗澡的戲、「有腥煽色劇情不能播，電視臺都是黨營事業，如播腥煽色劇情不是很奇怪嗎？」版主回應：「這個是洗澡，沒有什麼。」另有人問：「會拍吻戲或不露點的床戲嗎？」版主表示：「這現在是沒有的。」 （編輯：楊穎軒）