幼兒園群聚與長榮機師案有關？陳時中：這推測太早一點
雙北幼兒園群聚事件擴大，累計已有15人確診，外界質疑感染源是否與長榮機師突破性感染案有關。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7）日表示這樣的推測早了一點，只能說都在北部。
記者顏真真/台北報導
2021-09-07 14:59:31
指揮中心今日公布新增8例本土個案，其中新北市有7例、台北市1例，其中6例為已知感染源，1例關聯不明，1例疫調中。至於新北幼兒園群聚部分，新增5例，其中3例是家長。1例是5歲小朋友，還有1例是染疫小朋友的1歲妹妹，累計幼兒園群聚已有15例確診。
至於幼兒園群聚事件是否與長榮機師突破性感染有關？陳時中認為這樣推測早了一點，只能說都在北部。他強調每波疫情都有它的關聯性，目前要說兩邊有直接關聯，有機師小孩在幼兒園讀書的可能性才會相對較高，但事實上目前這關聯性都沒有，目前判斷都太牽強，都是獨立事件，各種情形都會思考，至少知道源頭，整體了解才會更好。
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