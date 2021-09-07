開學週1.3萬外籍學生來台！台灣如何安置國際學生？

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學生順利入境後，依規定於入境時採深喉唾液及進行PCR檢測，並於檢疫場所進行居家檢疫14天，檢疫期滿前（檢疫第12至14天）PCR檢測，此外第10至12天須以「家用快篩」採檢一次。檢疫結束後，須再進行7天自主健康管理，期滿後始得入校。
根據教育部目前規劃，境外生將優先入住集中檢疫所，指揮中心已提供1500床供調度。教育部再次強調，學生入境時須採深喉唾液及進行PCR檢測，並於檢疫場所進行居家檢疫14天，檢疫期間第10至12天，須以「家用快篩」採檢一次，第12到14天（期滿前）再PCR檢測一次。境外生適用對象分三類，包含境外的學會生，港澳、陸生及外交部獎學金等受獎生，另外還有雙邊互惠的學位生，總計1.3萬名。
衛生福利部草屯療養院副院長丁碩彥則表示，台灣的集中檢疫所，有保警總隊規劃24小時安全勤務，除了檢疫房間通道有監視設備，出入口都有崗哨全天候派人駐守；防疫規格嚴密，務必使入境檢疫者不能隨意外出，流動到社區，造成破口。除了期盼國際學生擁有美好的來台求學生活，也盼在台民眾放心。
由於各大級別校園都陸續開學，全台都關注從幼稚園到大學的開學狀況。目前台灣正處於幼兒園群聚事件下，指揮中心指揮官陳時中在今（7）日於指揮中心例行記者會上說明，幼兒園群聚案又新增5例確診個案，其中一名為園生的1歲妹妹，目前該案已累計15例確診個案。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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