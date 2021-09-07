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開學週1.3萬外籍學生來台！台灣如何安置國際學生？

▲（圖／Shutterstock）
▲（圖／Shutterstock）

記者賴正琳/綜合報導

2021-09-07 14:56:50｜2021-09-07 15:01:36

九月來臨，是學生回歸校園的季節，今年約有1.3萬名國際學生來台灣就讀，由於時逢疫情，四方報整理我國目前如何安置外籍生，帶大家一次了解。 

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開學將近一週，原本有1.3萬名境外學位生、華語受獎生無法入境，但在近期指揮中心規劃好完整的配套措施，讓國際學生能入台。今年入台重要原則包含入境前，若新生及未持有效簽證／居留證／中華民國入境許可證學生，由學校先行造冊送部，函轉外交部領事事務局及內政部移民署，受理學生辦理簽證或入出境許可證。待學生取得簽證後，訂妥班機及檢疫場所後，通知學校透過線上申請取得同意函，並於登機前應檢具3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告。 

學生順利入境後，依規定於入境時採深喉唾液及進行PCR檢測，並於檢疫場所進行居家檢疫14天，檢疫期滿前（檢疫第12至14天）PCR檢測，此外第10至12天須以「家用快篩」採檢一次。檢疫結束後，須再進行7天自主健康管理，期滿後始得入校。 
根據教育部目前規劃，境外生將優先入住集中檢疫所，指揮中心已提供1500床供調度。教育部再次強調，學生入境時須採深喉唾液及進行PCR檢測，並於檢疫場所進行居家檢疫14天，檢疫期間第10至12天，須以「家用快篩」採檢一次，第12到14天（期滿前）再PCR檢測一次。境外生適用對象分三類，包含境外的學會生，港澳、陸生及外交部獎學金等受獎生，另外還有雙邊互惠的學位生，總計1.3萬名。

衛生福利部草屯療養院副院長丁碩彥則表示，台灣的集中檢疫所，有保警總隊規劃24小時安全勤務，除了檢疫房間通道有監視設備，出入口都有崗哨全天候派人駐守；防疫規格嚴密，務必使入境檢疫者不能隨意外出，流動到社區，造成破口。除了期盼國際學生擁有美好的來台求學生活，也盼在台民眾放心。 

由於各大級別校園都陸續開學，全台都關注從幼稚園到大學的開學狀況。目前台灣正處於幼兒園群聚事件下，指揮中心指揮官陳時中在今（7）日於指揮中心例行記者會上說明，幼兒園群聚案又新增5例確診個案，其中一名為園生的1歲妹妹，目前該案已累計15例確診個案。 

▲（圖／指揮中心）
▲（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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