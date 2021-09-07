趙天麟攜手高市府　農委會拍板補助鼓山舊魚市改造

高雄市鼓山區已逾百年的鼓山舊魚市場擁有絕佳風光，惟因時空環境改變，漁貨拍賣功能盡失更淪為停車場，甚至是景觀死角，立委趙天麟攜手高市府推動「高雄市精品產售中心」並順利爭取中央補助，預期改造後農漁產品展售可帶來每年約3億元產值。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-07 15:16:08
高雄市鼓山舊魚市場位在第一港口畔，興建於1919年，高雄市政府擬於今年9月起辦理總經費6000萬元之「高雄市鼓山區農漁村產業六級化空間活化轉型示範計畫」，立委趙天麟於今年3月5日立法院總質詢起就持續向中央爭取，並向行政院長蘇貞昌當面提出補助計畫，獲蘇院長允諾全力支持，當月中旬趙天麟還邀集農委會漁業署、高市府及高雄市議員李喬如、簡煥宗等人召開協調會，並陸續再於5月13日、8月9日及8月20日密集召開協調會追蹤後續進度，歷經5個多月的爭取，在這個月6日終獲農委會核定補助3000萬元，並將由市府加速推動鼓山舊魚市改造活化。
趙天麟今天指出，該計畫將於今年9月到10月間進行規劃設計與發包，11月可開始施作執行，預計明年4月完成拍賣場屋頂工程及建築結構安全工程等。「大高雄農漁精品展售中心」落成後可望成為高雄市農漁精品最棒的展銷舞台，提供農漁民更多元的銷售管道與據點，預估全年銷售產值可達至少3億元。