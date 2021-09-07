立委主任筆錄外洩 地檢：南機站已報請高雄地檢署偵辦中
法務部調查局南部地區機動工作站日前調查民進黨立委林岱樺政治獻金案，遭證人竊走筆錄等資料，昨(6)日約談林岱樺大寮服務處主任林弘文，林岱樺服務處重申，全力配合調查，盼早還清白。高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒今(7)日表示，調查局南部機動工作站已經將此案報請高雄地檢署偵辦中。
記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導
2021-09-07 16:05:28
林岱樺(5)日召開記者自清強調，8月31日市調處鳳山站連絡服務處表示高雄市調處處長謝宜璋要拜訪她，市調處也澄清是中秋節拜訪，服務處主任周忠信也強調，當初約見面，確實是說要秋節拜訪。
調查局南機站針對筆錄外洩一事約談林弘文，在林岱樺林園服務處主任周忠信陪同下，兩人快步進入南機站，約2個多小時後才離開，全程不發一語。周忠信受訪表示，整個事件過程，就像昨天記者會所說，所有的過程、時序，一切都已交代清楚。
調查局南機站8月26日約談林岱樺的陳姓選民，陳男趁調查員滑手機不注意時，拿走一份偵訊筆錄和提示證據資料夾，並請求林岱樺服務處人員幫忙了解。8月30日，大寮服務處主任林弘文請轄區高雄市調處鳳山站呂姓組長到服務處，協助了解，調查官驚覺偵訊筆錄竟在當事人手上，立即回報並通報南機站筆錄外洩一事，緊急派員回收。