台馬產業鏈結論壇登場　共創疫後復甦新商機

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今年論壇聚焦討論紡織、食品醫藥化妝品、智慧城市與資訊服務等領域的先進技術、以及潛在合作商機，也開放廠商設立虛擬展示攤位，以便進行商機媒合，本次共吸引95個廠商設立線上攤位，積極落實雙邊產業對接。
林明儒致詞時表示，馬來西亞是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）與區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的會員國，又是東協經濟共同體（AEC）的發起國之一，也被譽為東南亞的區域製造中心。
他進一步說，為加深雙邊經貿與產業合作機制，除產業鏈結高峰論壇外，也在台馬經濟合作委員會（MTECC）之下，成立台馬企業諮詢小組，向雙邊政府部門提出貿易、投資及中小企業發展等意見；相信在國際疫情趨緩之後，雙邊交流和合作將會更加深入。
蘇添來指出，面對COVID-19疫情不斷惡化的情況，馬來西亞各經濟部門的生產、銷售和出口受到嚴重影響，經濟成長遭受數十億美元損失；期間體認到在地生產以及自給自足的重要性，盼藉由產業論壇交流加強雙邊商業合作，為兩國的疫後經濟復甦做出巨大貢獻。
儘管全球疫情尚未緩解，2021年台馬高峰論壇仍簽署4項合作備忘錄（MOU），包含水產養殖、稻米種植、高速公路電子收費等3項智慧城市方面的MOU；另洽簽1項資訊服務類別的MOU。
此外，台、馬透過舉辦多場專業人才培訓活動與商機媒合會，促成紡織、食品醫藥化妝品等2項產業合作成果。（編輯：趙蔚蘭）1100907