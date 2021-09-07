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協助提升抗疫能量 八馬國際捐贈中市防疫物資

▲八馬國際事業創辦人王文欽親赴中市西屯區公所，捐贈大批防疫物資。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.7)
▲八馬國際事業創辦人王文欽親赴中市西屯區公所，捐贈大批防疫物資。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.7)

記者金武鳯/台中報導

2021-09-07 16:02:23

新冠肺炎疫情未歇，八馬國際事業一行人今日親赴台中市西屯區公所，捐贈大批防疫物資協助西屯快打站，以提升防疫能量。西屯區公所陳寶雲區長受贈並頒給感謝狀，感謝企業熱心應援讓防疫人員裝備更完善，有助大家一起抗疫，也期待更多企業跟進，齊力為守護市民健康盡心力。

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八馬國際事業創辦人王文欽博士表示，國內疫情在大家努力防疫下，雖已趨緩和，但仍處於二級警戒，需要大家共同配合才能守住社區安全。因有感於前線防疫人員風險及壓力大，決定透過捐贈防疫物資，以具體行動守護執勤人員安全，也表達感謝與敬意，盼能齊心防疫度過疫情難關。

▲台中西屯區長陳寶雲贈感謝狀，感謝熱心企業八馬國際捐贈大批防疫物資。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.7)
▲台中西屯區長陳寶雲贈感謝狀，感謝熱心企業八馬國際捐贈大批防疫物資。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.7)

西屯區陳寶雲區長感謝八馬國際在防疫關鍵時刻，捐贈大批防疫物資，讓執勤人員多一份保障。陳寶雲表示，為提升市民保護力，施打疫苗腳步不能停歇，市政府積極部署成立各區疫苗快打站2.0，西屯區公所已預先找到快打站新據點，在下一次快打站開設之前，已做好大量施打疫苗的萬全準備，公所會繼續堅守崗位做好防疫工作。 

陳區長並提醒民眾防疫不能鬆懈，大家出門仍須佩戴口罩，遵守防疫規範，維持社交距離，大家務必要落實各項防疫措施，常洗手、勤消毒、口罩不離口，並減少公共場所出入，儘早上1922疫苗預約平台登記接種，區公所1樓特別設置專人服務櫃檯，也請里長、里幹事協助民眾上網登記預約施打疫苗，歡迎多加利用。 


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