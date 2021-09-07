新北幼兒園群聚感染　北市5校、473學生預防性停課

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北市府也公布確診者足跡表示，副市長黃珊珊表示，案16142為新北市幼兒園確診案的一個小朋友，9月6日確診，9月4日晚上7時至晚上8時30分曾到過大佳河濱公園運動，已針對個案曾到訪的公園整個做清消。黃珊珊表示，昨日

▲疑似Delta群聚案，北市預防性隔離篩檢原則。(圖／北市府提供)