COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

新北幼兒園群聚感染　北市5校、473學生預防性停課

▲新北某幼兒園群聚案，北市影響關聯圖。(圖／北市府提供)
▲新北某幼兒園群聚案，北市影響關聯圖。(圖／北市府提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-07 16:39:13｜2021-09-07 17:45:22

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布10例新增本土新冠肺炎確診案例，其中5例為新北板橋區某幼兒園群聚感染。由於曾有北市學童到過發生群聚感染的新北市幼兒園上課，因此5校預防性停課，停課學生人數共473人、預防性居隔學生人數共110人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市政府今日下午臨時加開防疫因應記者會，台北市長柯文哲表示，昨天疫調得知2名北市幼童去上過新北群聚幼稚園，後來才發現他們的姊姊與哥哥也去過幼稚園的安親班，目前確定有5個孩子、1位老師曾去過新北某幼兒園上課或教書，因此採取預防性停課與隔離措施。

北市府指出，針對新北市幼兒園群聚事件，北市已針對受影響之3所幼兒園、2所國小，做預防性停課及預防性居隔，預防性停課學生人數共473人，預防性居隔學生人數共110人。

北市府也公布確診者足跡表示，副市長黃珊珊表示，案16142為新北市幼兒園確診案的一個小朋友，9月6日確診，9月4日晚上7時至晚上8時30分曾到過大佳河濱公園運動，已針對個案曾到訪的公園整個做清消。黃珊珊表示，昨日確診9明孩童中，有2位家長在台北上班，目前都無徵狀。

▲疑似Delta群聚案，北市預防性隔離原則。(圖／北市府提供)
▲疑似Delta群聚案，北市預防性隔離篩檢原則。(圖／北市府提供)


▲新北幼兒園確診案16142於9月4日晚上7時至晚上8時30分曾到過大佳河濱公園。(圖／北市府提供)
▲新北幼兒園確診案16142於9月4日晚上7時至晚上8時30分曾到過大佳河濱公園。(圖／北市府提供)


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀