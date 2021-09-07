新北幼兒園群聚感染 北市5校、473學生預防性停課
中央流行疫情指揮中心今（7）日公布10例新增本土新冠肺炎確診案例，其中5例為新北板橋區某幼兒園群聚感染。由於曾有北市學童到過發生群聚感染的新北市幼兒園上課，因此5校預防性停課，停課學生人數共473人、預防性居隔學生人數共110人。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-07 16:39:13｜2021-09-07 17:45:22
台北市政府今日下午臨時加開防疫因應記者會，台北市長柯文哲表示，昨天疫調得知2名北市幼童去上過新北群聚幼稚園，後來才發現他們的姊姊與哥哥也去過幼稚園的安親班，目前確定有5個孩子、1位老師曾去過新北某幼兒園上課或教書，因此採取預防性停課與隔離措施。
北市府指出，針對新北市幼兒園群聚事件，北市已針對受影響之3所幼兒園、2所國小，做預防性停課及預防性居隔，預防性停課學生人數共473人，預防性居隔學生人數共110人。
北市府也公布確診者足跡表示，副市長黃珊珊表示，案16142為新北市幼兒園確診案的一個小朋友，9月6日確診，9月4日晚上7時至晚上8時30分曾到過大佳河濱公園運動，已針對個案曾到訪的公園整個做清消。黃珊珊表示，昨日確診9明孩童中，有2位家長在台北上班，目前都無徵狀。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。