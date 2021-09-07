中國網友出征張鈞甯 　民進黨：傷害兩岸正常交流

我國女星張鈞甯因論文提及「我國」兩字，遭中國網友指為台獨，張6日隨即在社群發表聲明指出，自己「無台獨立場」，還強調「一直堅定地認同自己的中國人身份」，引起論戰。民進黨今（7）日發出聲明表示，中國不斷用文革式民族主義威脅兩岸藝文界，造成無差別脅迫，不僅是極不理性的「出征行為」，更代表在中國的極權環境中，沒有人是真正安全的。

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民進黨指出，從東京奧運期間，小S說出「國手」兩字就被中國小粉紅出征，到近期的張鈞甯論文事件，顯然只要稍微不如小粉紅期待，就會被貼上台獨標籤。中國的戰狼式民族主義情緒一再波及無辜，完全背離習近平提出的兩岸融合發展、心靈契合的政策路線。顯見只要小粉紅不開心，人人都會變成出征對象。

民進黨指出，中華民國台灣是一個主權獨立國家，在這塊土地上的國民享有民主自由的制度，這是每個人的日常生活，也是堅定的信仰。民進黨政府也始終堅守不挑釁、不輕言屈服的態度來面對處理兩岸關係。

然而，近期屢見的中國小粉紅恣意出征，甚至對於無辜對象撻伐，都只會不斷傷害兩岸社會的正常交流。民進黨強調，這種惡意的排他性情緒，不僅無利於兩岸關係正常健康的發展，更讓兩岸人民交流心生芥蒂、心靈隔閡愈來愈大。