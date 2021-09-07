幼兒園學童宜蘭足跡曝！觀光場館、商家停業3日加強清消
新北市幼兒園爆發群聚感染，截至今（7）日累積共有15例本土確診個案，宜蘭縣政府稍早公布，在6日公布確診的案16143幼兒園未滿5歲學童，在5日時父母開車載他到蘇澳計程車博物館參觀，後至羅東摩斯漢堡用餐。宜蘭縣政府表示，目前衛生局已請該博物館及商家停業3天，徹底消毒及安排全體工作人員接受篩檢。
記者林莞茜／綜合報導
2021-09-07 16:57:58
宜蘭縣已連續45天本土零個案，根據指揮中心規定，今起鬆綁部分防疫措施，不過在考量近日桃園與新北市出去群聚疫情，宜蘭縣也有部分確診者足跡後，縣長林姿妙宣布，即日起不開放公共場所、社團及社區的烤肉活動，但民眾自行在家烤肉，不在限制之列，對象則仍須以同住家人為原則，並且落實防疫相關規定，籲請民眾遵守。
宜蘭縣衛生局表示，在縣內足跡部分，案16143為不滿5歲的孩子，9月5日父母開車載他前往蘇澳計程車博物館參觀，後至羅東摩斯漢堡用餐。目前衛生局已請該博物館及商家停業3天，徹底消毒及安排全體工作人員接受篩檢。衛生局呼籲，前述時間去過這些地方的民眾，如出現任何症狀或有疑慮，請至社區篩檢站接受篩檢。
至於宜蘭縣疫苗接種進度，宜蘭縣政府指出，目前該縣疫苗劑次人口涵蓋率達全年齡人口的48.1%。另許多長者接種第二劑時間屆滿，宜蘭縣也將自9月15日開始，為第一劑施打AZ疫苗的75歲以上長者，安排第二劑接種服務；洗腎患者與長照機構住民，衛生局會安排時間至相關單位提供接種服務。而65歲以下的縣民，若要開始安排第二劑注射，仍請透過預約平台進行意願登記，中央會盡快安排第二劑施打。