名家論壇》黃至堯／職場專家解答，該如何面對職場大亂局

職場中有一類人，錯把平臺當能力（坐在飛機上就誤以為自己會飛上天），在「職場大亂局」時代,真正有本事的人要把能力當平臺！景氣下滑企業面臨危機，裁員是企業續命最直接的方式，今天的你還是某知名公司經理，明天可能就要申請失業補助了。大環境不景氣待業只會更長，開計程車？！抱歉多元司機告訴我，現在收入只有疫情前50%！





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疫苗亂象加上病毒持續變異，要做好與疫情長期共存的準備，台灣以中小企業為主的經濟模式，景氣估計將持續低迷好一陣子。「職場大亂局」下職場人普遍十分迷茫、恐慌，不知何去何從。無論是高管或是求職者，大家都想知道：如何才能在亂局中站穩腳步? 我有以下建議供大家參考：





1.高學歷不一定找的到工作，關鍵是技能與時俱進





身邊有很多MBA返台都沒工作。「解決問題，創造效益！」才是企業要的人才。星雲大師曾說：能夠與時俱進，才能成為現代人。觀念不改變，老想拿著過去的船票，登上前往太空的飛船，門都沒有！站在未來的角度思考，從新尋找自身定位與機會，方能看到新出路。





在江華教育基金會的公益活動上，教授告訴我超過60%學生明確表示：畢業後不會從事相關工作，讓我很震驚！找到為自己帶來快樂的長遠理想而努力，自然幹勁十足不會倦怠，即使賺不了大錢還是會覺得開心。亞裡斯多德說過：「天賦與熱情的交集，就是內在動機所在。」能運用專長，從事熱愛的工作就是成功。





害怕被裁員?！建議你立刻拿出一張白紙，中間畫一條線在線的左邊寫下每天工作內容與時間分配，線的右邊則是寫下把這些工作內容對公司產生的價值為何！如果很沒法寫清楚或內容慘不忍睹…除非公司是你家開的，不然請務必重新檢視你的工作內容與產出，思考如何證明自己對公司是有價值的，唉聲嘆氣、怨天尤人，保證只會讓你更快被裁員。





你知道過去曾共事過的主管及同事們對你真實的評價為何嗎？口碑與人脈需要長期經營，讓人留下好印象是能否「遇貴人」的關鍵要素。在職場混的風生水起的人，不見得能力或學歷多強大，但他們卻有一個共通點就是在職業生涯中多有貴人相助，根據我的親身經歷，成功人士的貴人多半是靠自己創造的。





我的設計師是業界大咖我們認識快30年，疫情下他靠保健品銷售年收入數千萬。很多人本業不認真，老想搞東搞西，結果一事無成。老實說我真的很少見到本業混的不怎麼樣的人副業會精彩，印象中反倒是本業越成功的人，把本業的資源及人脈擴展到副業二次運用，更容易成功。





誠實的告訴自己，待業時間將比想像的長，調整好情緒跟心態，不要過度悲觀也不宜過度樂觀。如你擁有一定經驗，我會告訴你主動出擊變得異常重要，我建議要用寫Business Plan的方式來找工作，直接告訴目標企業你發現甚麼機會，有甚麼建議，創造甚麼價值！





能夠看到這裡，肯定是忠實讀者，偷偷告訴你有時間多做公益、多讀書，相信我這兩件事肯定是你最高回報的投資！我今天才剛安排完兩個「年薪千萬」的面試，這何嘗不是亂世出英雄，越亂越有機會呢？





無論想做甚麼，只要開始行動永遠都不嫌晚，最害怕的就是甚麼都知道卻一動也不動。在職場大亂局下，真的拜託抓緊時間時刻充實自己，做好準備蓄勢待發，我常說機會是留給準備好的人，重點是“你”準備好了嗎?











●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。





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