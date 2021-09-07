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Delta變異株若入侵！柯文哲：提升學校停課標準至2.0

▲台北市長柯文哲表示，若確定有Delta病毒株入侵，就要升級現有學校停課標準，（圖／北市府提供）
▲台北市長柯文哲表示，若確定有Delta病毒株入侵，就要升級現有學校停課標準，（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-07 17:28:17｜2021-09-07 17:44:26

新北市板橋某幼兒園爆發群聚案愈滾愈大，疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，基因定序Delta病毒株可能性大。台北市長柯文哲今日表示，若確定有Delta病毒株入侵，就要升級現有學校停課標準。

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新北市長侯友宜表示若確定幼兒園群聚染上Delta，將會取消餐廳內用，柯文哲在今日防疫記者會上回應，北市一開始有EXCEL表訂0到4級標準，有一個規範，當時按照新冠肺炎訂全台北市管制表，如果現在遇到Delta，每一級標準要不要改、啟動標準要不要改會再檢視一遍，但也不用製造恐慌，還有幼兒園群聚疫情看起來來勢洶洶，經過5月疫情後，雙北疫調與隔離匡列速度都比以前快太多。

柯文哲結論說，新常態生活，把表訂好，該怎做就怎做也不要事先讓大家緊張，按照SOP該怎做就做，但會針對Delta重新檢視管制標準，中秋是兩周後，中秋節是否烤肉下周一再說。

副市長黃珊珊表示，原本北市府規範是1間學校有2個確診者就停課，若一個行政區有1/3學校都停課，那行政區就全區停課，但今早市長指示，這只適用原本的病毒株，但若確定是Delta病毒株，是否要把警戒管制表做重新研判?如果是Delta是不是要把警戒管制提升到2.0版本?與原本標準不同，正在做進一步研議。

▲新北市爆幼兒園群聚，再增確診人數。（圖／NOWnews製圖）
▲新北市爆幼兒園群聚，再增確診人數。（圖／NOWnews製圖）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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