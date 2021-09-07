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迎戰新北染疫風暴　陳其邁提供教職員工每週公費快篩一次

▲因應新北幼兒園群聚爆發，市長陳其邁公布「高雄市校園防疫升級幼兒園教職員工防疫規範」。(圖／高市府提供)
▲因應新北幼兒園群聚爆發，市長陳其邁公布「高雄市校園防疫升級幼兒園教職員工防疫規範」。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-09-07 17:16:48

因應新北幼兒園群聚爆發、累計15人確診COVID-19。高雄市長陳其邁今(7)日也公布「高雄市校園防疫升級幼兒園教職員工防疫規範」，分別為不管有無施打過疫苗，即起至10月10日，幼兒園教職員工須每週公費快篩一次，或由市府補助居家快篩；具北部旅遊史、接觸史者須事先報備，並視需要執行快篩；必要時進行環境採檢。

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▲高雄市政府公布「高雄市校園防疫升級幼兒園教職員工防疫規範」。(圖／高市府提供)
▲高雄市政府公布「高雄市校園防疫升級幼兒園教職員工防疫規範」。(圖／高市府提供)
新北板橋某幼兒園爆發群聚感染，染疫風暴再擴大，目前已有1名幼兒園老師、8名幼兒及1名家長確診，中央流行疫情指揮中心今天也公布國內新增12例COVID-19確定病例，分別為8例本土及4例境外移入，其中幼兒園今天新增5人染疫，其中3人為家長、1人為5歲幼童、1人則是幼兒園染疫孩童的妹妹。對此陳其邁做出上述表示。

另外，針對高雄市已接種第1劑AZ疫苗的65歲以上長者，即將滿10週可接種第2劑，陳其邁也表示將比照第1劑安排社區接種站集中施打，預計9月15至26日接種，並提醒「目前未開放長輩混打」。同時他也提醒市民朋友需留意的是，18至22歲市民朋友在接種第1劑AZ疫苗者，一樣是上COVID-19公費疫苗預約平台預約，僅長輩是發放通知單。

陳其邁指出，65歲以上長者，和第1劑一樣免上網預約，只要接到接種通知單，依上面的日期、時間前往指定社區接種站，記得攜帶健保卡、身分證、黃卡、接種通知單、疫苗接種評估和意願書即可，而獨居、重大傷病、身心障礙者，若無交通工具可向區公所申請計程車免費接送。

陳其邁也提醒市民，第8期AZ疫苗約開放，針對9月10日前，AZ第2劑接種間隔滿10週以上者，以及7月19日前，已意願登記選擇AZ的18至22歲民眾，接種第1劑，9月10日上午10點起至12日中午12點可預約，預計9月15至23日接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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