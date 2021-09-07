迎戰新北染疫風暴　陳其邁提供教職員工每週公費快篩一次

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新北板橋某幼兒園爆發群聚感染，染疫風暴再擴大，目前已有1名幼兒園老師、8名幼兒及1名家長確診，中央流行疫情指揮中心今天也公布國內新增12例COVID-19確定病例，分別為8例本土及4例境外移入，其中幼兒園今天新增5人染疫，其中3人為家長、1人為5歲幼童、1人則是幼兒園染疫孩童的妹妹。對此陳其邁做出上述表示。
另外，針對高雄市已接種第1劑AZ疫苗的65歲以上長者，即將滿10週可接種第2劑，陳其邁也表示將比照第1劑安排社區接種站集中施打，預計9月15至26日接種，並提醒「目前未開放長輩混打」。同時他也提醒市民朋友需留意的是，18至22歲市民朋友在接種第1劑AZ疫苗者，一樣是上COVID-19公費疫苗預約平台預約，僅長輩是發放通知單。
陳其邁指出，65歲以上長者，和第1劑一樣免上網預約，只要接到接種通知單，依上面的日期、時間前往指定社區接種站，記得攜帶健保卡、身分證、黃卡、接種通知單、疫苗接種評估和意願書即可，而獨居、重大傷病、身心障礙者，若無交通工具可向區公所申請計程車免費接送。
陳其邁也提醒市民，第8期AZ疫苗約開放，針對9月10日前，AZ第2劑接種間隔滿10週以上者，以及7月19日前，已意願登記選擇AZ的18至22歲民眾，接種第1劑，9月10日上午10點起至12日中午12點可預約，預計9月15至23日接種。
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